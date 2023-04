La ministre Khera et le ministre Duclos annoncent que le mandat de trois membres du Conseil national des aînés est renouvelé





Le gouvernement du Canada est déterminé à veiller au bien-être des aînés et à leur offrir une bonne qualité de vie

GATINEAU, QC, le 6 avril 2023 /CNW/ - Au Canada, le nombre d'aînés augmente, et donc, il est plus important que jamais de favoriser leur santé et leur bien-être. Le gouvernement du Canada est résolu à obtenir des conseils au sujet des enjeux touchant les aînés afin d'orienter le travail qu'il accomplit pour aider les Canadiens à vieillir de façon digne, en sécurité et dans le confort, tout en bénéficiant d'une bonne sécurité sociale et économique. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, la ministre des Aînés, Kamal Khera, et le ministre de la Santé, Jean--Yves Duclos, ont annoncé que le mandat de trois membres du Conseil national des aînés est renouvelé.

Le mandat des membres suivants, qui ont été nommés au Conseil pour la première fois en 2021, est renouvelé :

D r Samir K. Sinha (mandat renouvelé pour deux ans) : Le Dr Sinha possède un éventail de formation et d'expertise internationales en matière de politiques de santé et de prestation de services liés à la prise en charge des personnes âgées. Cette expérience fait de lui un expert hautement réputé dans le domaine des soins aux aînés.





Le Dr Sinha possède un éventail de formation et d'expertise internationales en matière de politiques de santé et de prestation de services liés à la prise en charge des personnes âgées. Cette expérience fait de lui un expert hautement réputé dans le domaine des soins aux aînés. M me Linda Jeffrey (mandat renouvelé pour deux ans) : Mme Jeffrey possède une vaste expérience de la fonction publique, aux échelons municipal et provincial.





possède une vaste expérience de la fonction publique, aux échelons municipal et provincial. Mme Zena Simces (mandat renouvelé pour deux ans) : Mme Simces est une consultante principale chevronnée et une agente de changement qui compte plus de 30 ans d'expérience dans les secteurs de la santé, des services sociaux, de l'éducation, de la justice et de l'emploi.

Depuis 2007, le Conseil national des aînés examine les questions touchant l'isolement social des aînés, la participation des travailleurs âgés au marché du travail, le vieillissement positif et en santé, le bénévolat, le faible revenu chez les aînés, les mauvais traitements envers les aînés et l'exploitation financière. Récemment, il a examiné les enjeux découlant de la pandémie de COVID-19 et a fourni des conseils aux ministres sur ces sujets.

Les membres du Conseil sont sélectionnés en fonction de leur expertise et de leur expérience des enjeux touchant les aînés et nommés par le gouverneur en conseil sur la recommandation de la ministre des Aînés et du ministre de la Santé.

En octobre 2022, le gouvernement a annoncé que le Conseil national des aînés agira à titre de groupe d'experts pour examiner des mesures, y compris la possibilité d'une allocation Vieillir chez soi, afin de soutenir davantage les Canadiens qui souhaitent vieillir dans le confort de leur foyer.

Dans le cadre de l'examen qu'il effectue de ces questions, et pour orienter son travail, le Conseil national des aînés consulte une vaste gamme d'aînés, de proches aidants, de partenaires et d'experts pour cerner les besoins des aînés canadiens et les lacunes touchant les mesures de soutien en ce moment offertes pour favoriser le vieillissement chez soi. Récemment, le Conseil national des aînés a lancé une consultation en ligne, qui se poursuivra jusqu'au 23 avril 2023. Les partenaires concernés et les Canadiens auront alors l'occasion de communiquer leurs points de vue et de relater leur propre expérience quant au soutien offert aux Canadiens pour les aider à vieillir chez eux. Tous les Canadiens sont invités à participer au processus de consultation. Le Conseil national des aînés espère joindre le plus grand nombre de personnes possible pour obtenir des points de vue diversifiés.

Le gouvernement est résolu à offrir un processus ouvert, transparent et fondé sur le mérite pour sélectionner les personnes qui seront nommées par le gouverneur en conseil. Les personnes nommées jouent un rôle fondamental dans la démocratie canadienne, puisqu'elles travaillent au sein des commissions, des conseils, des sociétés de la Couronne, des agences et des tribunaux partout au pays.

Citations

« Je suis ravie que le mandat du Dr Samir K. Sinha, de Mme Linda Jeffrey et de Mme Zena Simces au Conseil national des aînés ait été renouvelé. Les nombreuses connaissances et la vaste expérience des enjeux liés aux aînés de ces membres sont un atout important dans le cadre du travail que le Conseil continue d'accomplir pour appuyer les aînés partout au Canada. J'ai hâte d'entendre leurs recommandations sur l'allocation Vieillir chez soi et les mesures à prendre pour mieux répondre aux besoins changeants des aînés. »

- La ministre des Aînés, Kamal Khera

« Je félicite le Dr Samir K. Sinha, Mme Linda Jeffrey et Mme Zena Simces, dont le mandat a été renouvelé et qui demeurent donc membres du Conseil national des aînés. J'ai hâte d'obtenir leurs idées et leurs conseils sur les mesures à prendre pour continuer d'aider les Canadiens à vieillir chez eux et près de leur famille en soutenant l'accès aux soins à domicile de même qu'en favorisant le bien-être et en préservant la qualité de vie des aînés au Canada. »

- Le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos

