La ministre Marci Ien présente les investissements du budget de 2023 pour rendre la vie plus abordable pour les Canadiennes et les Canadiens





ETOBICOKE, ON, le 6 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, l'honorable Marci Ien, a visité Good Food Market et Our Daily Bread à Etobicoke, en Ontario, pour présenter les investissements du budget de 2023 visant à rendre la vie des Canadiennes et des Canadiens plus abordable grâce au nouveau remboursement pour l'épicerie pour les personnes et les familles qui en ont le plus besoin.

Le Canada a connu une reprise remarquable après la récession causée par la COVID-19. La croissance économique du Canada a été la plus forte du G7 au cours de la dernière année; 830?000 Canadiennes et Canadiens de plus occupent un emploi aujourd'hui par rapport à la période précédant la pandémie, dont 361 600 ici en Ontario. L'inflation au pays est en baisse depuis huit mois consécutifs, le taux de chômage est près de son niveau le plus bas jamais enregistré et le taux de participation à la population active des femmes âgées de 25 à 54 ans a atteint un sommet inégalé de 85,7 % en février, grâce au soutien du système pancanadien de services abordables d'apprentissage et de garde des jeunes enfants.

Le budget de 2023 poursuit sur la lancée de ces importants progrès.

Afin de rendre la vie plus abordable, le budget de 2023 prévoit un nouveau remboursement pour les articles d'épicerie, qui offre un allégement de l'inflation ciblé pour 11 millions de Canadiennes et de Canadiens qui en ont le plus besoin : cette aide financière supplémentaire peut atteindre 467 $ pour les couples avec enfants admissibles, 234 $ pour les personnes célibataires sans enfant et 225 $ pour les personnes âgées, en moyenne. Le gouvernement prend également des mesures pour sévir contre les frais indésirables et les prêts à conditions abusives, réduire les coûts de transaction de cartes de crédit pour les petites entreprises et faire en sorte que la population canadienne puisse conserver une plus grande part de ses revenus.

Le budget de 2023 constitue un plan budgétaire responsable qui permettra au Canada de maintenir le plus faible déficit et le plus faible ratio de la dette nette au PIB parmi les pays du G7. Il aidera à bâtir un Canada plus sécuritaire, plus durable et plus abordable pour tout le monde, d'un océan à l'autre.

Citations

« Trop de Canadiennes et de Canadiens subissent les répercussions de l'inflation mondiale qui rend le coût de la vie un défi réel et trop sont aux prises avec les prix élevés à la caisse. Le budget de 2023 constitue notre plan visant à rendre la vie plus abordable pour tout le monde. En offrant le remboursement pour l'épicerie aux Canadiennes et aux Canadiens qui en ont le plus besoin, le gouvernement sera en mesure de procurer un important allègement sans accentuer l'inflation. »

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse



Produits connexes

SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Communiqué envoyé le 6 avril 2023 à 13:00 et diffusé par :