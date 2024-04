Skechers ouvre son premier magasin à Bruxelles





Skechers, The Comfort Technology Company®, a ouvert son premier concept store à Bruxelles, dans la rue Neuve, la plus célèbre rue commerçante de la ville. Avec son magasin sur le Meir d'Anvers et l'ouverture prévue d'un concept store à Bruges à la mi-mai, la société étend sa présence dans le commerce de détail, dans le cadre de son engagement à développer la marque à travers le pays.

« Depuis plus de vingt ans maintenant, Skechers renforce sa présence au Benelux, touchant des consommateurs de tous horizons grâce à des produits technologiques de confort primés. Du fait de l'étendue de sa gamme de produits, Skechers est disponible dans certains des meilleurs magasins de Belgique, et nous sommes en train d'étendre la présence des magasins Skechers avec de nouveaux emplacements de premier plan », a déclaré Maurice van Berkel, directeur général de Skechers USA Benelux B.V. « Notre arrivée à Bruxelles nous place au coeur de l'une des destinations les plus cosmopolites et les plus fréquentées d'Europe. Avec les touristes et les locaux qui visiteront bientôt notre nouvel emplacement à Bruges et notre magasin d'Anvers, les acheteurs vont pouvoir profiter de l'ensemble de l'expérience Skechers ? avec de multiples destinations pour explorer notre offre, coordonner nos chaussures et nos vêtements, et essayer des technologies populaires comme avec nos chaussures Skechers Hands Free Slip-ins ainsi que nos nouvelles chaussures de football Skechers. »

« La Belgique a joué un rôle clé dans les activités de Skechers. La Wallonie abrite notre centre de distribution européen, le plus grand de la région, à partir duquel nous servons les consommateurs dans toute l'Europe et au-delà », a confié pour sa part David Weinberg, directeur de l'exploitation chez Skechers. « En tant qu'investisseur dans la communauté belge et sponsor pluriannuel de la Team WRT basée en Belgique, nous entrevoyons d'autres grandes opportunités de renforcer notre présence en face à face avec les consommateurs avec ces deux nouveaux concept stores. Ouvrir nos portes dans ces capitales des affaires, du tourisme et de la culture est une autre étape naturelle pour atteindre notre objectif de 10 milliards USD de revenus annuels dans le monde d'ici à 2026. »

Situé à proximité des grands magasins INNO et City2, le nouvel établissement de 5?270 pieds carrés (489 m²) au 64 de la rue Neuve est conçu dans le décor moderne caractéristique de Skechers, avec une impressionnante entrée en forme de voûte, une grande peinture murale de Manhattan Beach, la ville natale de la marque en Californie du Sud, ainsi qu'un écran numérique et des affichages lumineux. Le magasin abrite les nombreuses collections de chaussures, de vêtements et d'accessoires de la marque qui trouvent un écho auprès des consommateurs éclectiques de la marque ; il y a aussi des magasins dans les magasins dédiés aux produits Skechers Performance et aux vêtements Skechers, ainsi qu'un assortiment de technologies développées par l'entreprise pour toutes les activités.

Des collections de mode, comme le partenariat de la marque avec l'artiste bruxellois Vexx pour la collection capsule Skechers x Vexx, aux produits lifestyle et aux chaussures haute performance pour les amateurs de sport, l'offre de Skechers est enrichie par ses innovations en matière de confort, notamment la technologie brevetée Skechers Hands Free Slip-ins®, la technologie Skechers Arch Fit®, la technologie Skechers Max Cushioning® et la technologie Skechers Air-Cooled Memory Foam®.

Outre le magasin Skechers déjà ouvert à Bruxelles et celui qui ouvrira ses portes à Bruges à la mi-mai, un autre magasin Skechers ouvrira ses portes à Courtrai dans le courant de la semaine, ce qui portera à sept le nombre total de magasins Skechers en Belgique. Les consommateurs peuvent également effectuer leurs achats sur Skechers.be et Skechers.be/fr, ainsi que chez les principaux détaillants du pays.

29 avril 2024 à 03:05

