VeChain supprime les frais de transaction liés à la blockchain pour les utilisateurs de VeWorld Wallet, ouvrant ainsi la voie à une adoption massive de la blockchain

SAN MARINO, 6 avril 2023 /PRNewswire/ -- Vechain a récemment mis à jour son nouveau portefeuille Web officiel, VeWorld , en y ajoutant la délégation de frais, une puissante fonction d'abstraction qui supprime la nécessité pour les utilisateurs de la blockchain et d'applications décentralisées de payer des frais de transaction. Au lieu de cela, des contrats intelligents gèrent les paiements en leur nom, éliminant ainsi un obstacle majeur à l'adoption de cette technologie et réduisant considérablement les barrières pour entrer dans cette industrie.

À ce jour, la délégation de frais constitue un élément clé de la stratégie d'adoption de VeChain par les entreprises, qui peuvent payer un abonnement pour utiliser la blockchain de VeChain et construire des écosystèmes commerciaux sur la blockchain publique, même dans les juridictions les plus strictes. Grâce à la délégation de frais, VeChain offre aux développeurs un environnement blockchain supérieur pour les applications décentralisées, augmentant ainsi son audience potentielle en s'adressant même aux utilisateurs non techniques ou aux détenteurs de cryptomonnaies.

La délégation de frais, combinée à la future plateforme Web 3-as-a-Service de VeChain, VORJ, donne un coup de fouet aux capacités des développeurs blockchain, puisqu'elle offre un environnement de construction ultrarapide, convivial et peu coûteux. Cela fait de VechainThor l'une des blockchains les plus puissantes et les plus fonctionnelles du marché.

VeChain a toujours soutenu que l'adoption massive de la technologie blockchain exigeait que les applications soient aussi conviviales qu'un site Web pour l'utilisateur moyen. Grâce à la mise en oeuvre de la délégation de frais et à la future plateforme VORJ de VeChain, la fondation vise à faciliter l'adoption massive de la première « application phare » pour la blockchain et à ouvrir les portes au prochain milliard d'utilisateurs du Web 3.

Basé à Saint-Marin, en Europe, VeChain est à l'origine de VechainThor, une plateforme leader mondiale de contrats intelligents qui mène l'adoption de la technologie blockchain dans le monde réel.

En mettant à profit les capacités des données « trustless » (informations sans intermédiaires), les contrats intelligents et les technologies de l'Internet des objets, VechainThor a permis la mise en place de solutions dans un large éventail de domaines. VeChain se tourne maintenant vers le plus grand défi de tous : concevoir des écosystèmes numériques pour favoriser la durabilité et la transformation numérique à l'échelle mondiale.

