La CCC et le DoD américain signent un contrat pour une solution d'imagerie de LR Tech

OTTAWA, 06 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Corporation commerciale canadienne (CCC) a signé un autre contrat avec le ministère américain de la Défense (U.S. DoD) pour l'acquisition d'un système d'imagerie hyperspectrale construit par LR Tech.



Basée à Lévis, au Québec, LR Tech développe des instruments basés sur des technologies infrarouges et spectralement résolues pour des applications de télédétection atmosphérique et de défense. Le sondeur atmosphérique ASSIST-II et le VSR (spectroradiomètre versatile) à balayage rapide de la société sont basés sur des conceptions FTIR (infrarouge à transformée de Fourier) de pointe.

"Ce contrat avec le DoD américain est un autre exemple des capacités novatrices de télédétection disponibles au Canada", a déclaré Diane Montambault, vice-présidente de la gestion des contrats et des opérations à la CCC.

En tant qu'autorité contractante désignée pour l'approvisionnement du DoD américain auprès du Canada, la CCC a signé des exportations d'une valeur de 868 millions de dollars de la part d'entreprises canadiennes vers le DoD américain au cours de l'exercice 2021-2022.

La CCC est un organisme du gouvernement du Canada qui a pour mission d'aider les entreprises canadiennes à naviguer sur le marché du DoD américain et à concurrencer les fournisseurs américains sur un pied d'égalité. Pour en savoir plus sur la façon dont la CCC peut aider votre entreprise à accéder au plus grand marché d'approvisionnement au monde, communiquez avec l'équipe de la CCC.

A PROPOS DE LA CORPORATION COMMERCIALE CANADIENNE (CCC)

Nous sommes l'agence canadienne de passation de contrats de gouvernement à gouvernement (GÀG). Nous aidons à établir des relations commerciales fructueuses entre les entreprises canadiennes et les gouvernements du monde entier grâce à notre approche de passation de contrats GÀG. Nous sommes également l'autorité contractante désignée du gouvernement du Canada pour les besoins du DoD américain au Canada. Pour en savoir plus sur comment nous avons facilité des échanges commerciaux de plusieurs milliards de dollars entre des entreprises canadiennes et les gouvernements du monde entier, visitez le site www.ccc.ca/fr/.

