/R E P R I S E -- AVIS DE CONVOCATION - Les avocats et avocates de l'aide juridique en grève dès jeudi/





MONTRÉAL, le 5 avril 2023 /CNW/ - Toujours sans entente avec Québec, les syndicats des avocates et avocats affiliés à la CSN exerceront leur droit de grève à compter de ce jeudi. Le retour au travail n'est prévu que le 17 avril prochain.

Les régions de Montréal, de Laval, de la Montérégie, des Laurentides, de Lanaudière, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine seront touchées par ce débrayage.

Des lignes de piquetage seront dressées devant les palais de justice de ces régions, où des représentantes et des représentants seront disponibles pour entrevue.

QUOI : Grève des avocates et avocats de l'aide juridique

QUAND : Jeudi 6 avril 2023 dès 9 h

OÙ :

Montréal

Devant le palais de justice de Montréal

1, rue Notre-Dame Est, Montréal

Piquetage dès 9 h, discours à 11 h 30

Montérégie

Devant le palais de justice de Longueuil

1111, boulevard Jacques-Cartier Est, Longueuil

Laurentides-Lanaudière

Devant le palais de justice de Saint-Jérôme

25, rue de Martigny Ouest, Saint-Jérôme

Bas-Saint-Laurent

Devant le palais de justice de Rimouski

183, avenue de la Cathédrale, Rimouski

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Devant le palais de justice de New Carlisle

87, boulevard Gérard-D.-Lévesque, New Carlisle

Les syndicats de l'aide juridique affiliés à la CSN représentent 250 avocates et avocats de Montréal, de Laval, des Laurentides, de Lanaudière, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Ils sont affiliés à la Fédération des professionnèles-CSN. Pour sa part, le Syndicat des avocats et avocates du centre communautaire juridique de la Rive-Sud représente 65 membres. Fondée en 1921, la CSN regroupe quelque 330?000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

SOURCE CSN

Communiqué envoyé le 6 avril 2023 à 06:00 et diffusé par :