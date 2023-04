/R E P R I S E-- AVIS AUX MÉDIAS - Rassemblement contestant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la Loi 27/





NON À LA JUDICIARISATION : Moins de contestations, plus de prévention!

MONTRÉAL, le 5 avril 2023 /CNW/ - À l'occasion du premier anniversaire de l'entrée en vigueur des dispositions intérimaires de la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, des militants et militantes se rassembleront devant les bureaux de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) à Montréal pour réclamer plus de mécanismes de prévention et moins de contestations. Les dernières modifications au régime ne se sont pas suffisamment attaquées au manque de prévention, aux problèmes de la judiciarisation et de la multiplication des contestations patronales. De surcroît, les nouvelles dispositions qui entreront en vigueur le jeudi 6 avril alourdiront encore plus le système en ouvrant la porte à plus de mécanismes de contestation, avec des délais et des processus différents, alors que pour les travailleurs et travailleuses, l'accès à leurs droits et à une révision des décisions de la CNESST ne fait que se complexifier.

AIDE-MÉMOIRE

Quoi : Rassemblement contestant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la Loi 27



Date : 6 avril 2023



Heure : 12 h



Où : Complexe Desjardins, 150 Sainte-Catherine Ouest

Montréal (Québec) H2X 3Y2



Qui : Magali Picard, présidente de la FTQ; David Bergeron-Cyr, vice-président de la CSN; Luc Vachon, président de la CSD; Michel Pilon, directeur général du Réseau d'aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec (RATTMAQ); Guillaume Hébert, Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS); Félix Lapan, Union des travailleuses et travailleurs accidentés ou malades (UTTAM)

Les représentants et représentantes des médias sont invités à rencontrer les militants et militantes de la santé et de la sécurité ainsi qu'à réaliser des entrevues avec les porte-parole des organisations présentes.

