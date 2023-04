BasaltCoin : l'avenir des investissements dans les technologies vertes et la blockchain





SAN JOSE,Californie, 6 avril 2023 /PRNewswire/ -- BasaltCoin ( https://www.basaltcoin.com ), la nouvelle crypto-monnaie révolutionnaire, a été lancée avec succès le 26 mars 2023. Elle a pour objectif de changer le monde en commercialisant la propriété intellectuelle dans les technologies vertes et la blockchain, en mettant en relation les inventeurs et les investisseurs, et en aidant la communauté à augmenter ses revenus.

Les investisseurs ont une excellente occasion de participer à la prévente de BASALTCOIN maintenant, tandis que le prix du jeton est encore de 0,05 USD. Le premier tour de la prévente a commencé le 26 mars 2023 et durera jusqu'au 10 mai 2023 au même prix. Le deuxième tour de la prévente commencera le 20 mai 2023 et durera jusqu'au 10 juin 2023, mais le prix passera à 0,07 USD.

L'équipe BASALTCOIN suit une feuille de route rigoureuse, et la mise en vente publique sur DEX est prévue entre la fin du troisième trimestre et le début du quatrième trimestre de cette année au prix de départ de 0,1 USD, soit le double par rapport au prix du premier tour de prévente. Cette cotation coïncidera avec le lancement du portefeuille décentralisé BASALTCOIN , qui offrira une interface conviviale et une série de fonctionnalités, notamment le staking, le farming, le trading robotisé et le trading automatisé par arbitrage. Notre portefeuille présentera également des différences uniques par rapport aux portefeuilles existants.

Le portefeuille décentralisé sera connecté au portefeuille matériel BASALTCOIN et au DEX L4 de la société, ce qui facilitera la décentralisation totale et la sécurité des fonds des clients. Lorsque les clients utiliseront les outils de négociation de la bourse, leurs fonds resteront dans leur portefeuille. Cette intégration devrait entraîner une nouvelle augmentation du prix du jeton. « Nous avions prévu de présenter le portefeuille en même temps que la cotation sur DEX pour faire grimper le prix du jeton », a déclaré le fondateur de BasaltCoin, Alexander Vitkovskiy.

En outre, BASALTCOIN propose un programme de récompenses pour le parrainage de partenaires, qui prévoit une récompense de 2,5 % pour chaque parrainage, et les participants qui terminent le KYC recevront 50 pièces BASALT en guise de récompense. BasaltCoin est un jeton connecté à des actifs réels et combine deux tendances croissantes : DAO et technologies vertes.

« Notre premier projet écologique sur le recyclage du basalte a suscité un intérêt significatif de la part des investisseurs. Le projet fait actuellement l'objet de discussions en vue d'un investissement en Arabie saoudite. Le matériau produit peut être utilisé dans la construction d'un projet de ville innovant « Line », a déclaré le PDG Thomas Hill.

En investissant dans BASALTCOIN , les investisseurs ne participeront pas seulement à la révolution verte qui vise à changer le monde et à améliorer l'humanité, mais ils seront également à l'avant-garde du secteur des actifs numériques et réels, qui connaît une croissance exponentielle chaque année. Rejoignez la prévente de BasaltCoin dès aujourd'hui et garantissez votre participation à l'avenir des technologies vertes et de la blockchain. Ne manquez pas cette occasion d'investir dans un avenir plus vert avec BasaltCoin. Le changement commence ici ! Pour en savoir plus sur BasaltCoin et l'écosystème Basa, rendez-vous sur notre site officiel.

BasaltCoin - Le changement commence ici .

