RADIATION TEMPORAIRE DE HÉLÈNE LAVOIE

MONTRÉAL, le 5 avril 2023 /CNW/ - Le 4 avril 2023, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (CSF) a ordonné la radiation temporaire de Mme Hélène Lavoie (certificat no 120085) pour une durée totale de cinq mois et deux semaines.

Mme Lavoie a été reconnue coupable de trois chefs d'infraction contenus à la plainte disciplinaire, soit de ne pas avoir agi avec dignité et modération à l'endroit de ses clients en incitant ceux-ci de façon pressante ou répétée à souscrire à des produits financiers ou à une assurance malgré leur volonté exprimée à ne pas procéder ainsi qu'en entrant en contact avec eux de façon intempestive et sans y être autorisée; de même que d'avoir entravé le travail d'un enquêteur de la CSF notamment en ne répondant pas de façon diligente et courtoise aux demandes de l'enquêteur et en refusant de se présenter à une rencontre à laquelle elle avait été dûment convoquée.

Le tout s'est déroulé à Saint-Nazaire, à Ste-Monique et à Alma, vers le mois de mai 2018, de même qu'entre les 14 février et 25 mars 2019.

Veuillez noter que la radiation de Mme Lavoie débutera à l'expiration des délais d'appel.

Toutes les décisions disciplinaires sont disponibles à partir du site Internet de la CSF, section Protection du public.

Ces décisions peuvent faire l'objet d'un appel et d'une demande de sursis devant la Cour du Québec.

