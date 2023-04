Metabolon lance des panels ciblés d'acides biliaires et d'acides gras à chaîne courte pour mieux comprendre le microbiome et le métabolome intestinaux dans le contexte de la santé et de la maladie





Des panels métabolomiques ciblés fournissent une quantification absolue des intermédiaires bioactifs importants du microbiome et de la santé gastro-intestinale

MORRISVILLE, N.C., 5 avril 2023 /PRNewswire/ -- Metabolon , Inc., leader mondial dans la fourniture de solutions métabolomiques qui font progresser une grande variété d'applications de recherche, de diagnostic, de développement thérapeutique et de médecine de précision, a annoncé aujourd'hui le lancement de ses panels ciblés d'acides biliaires et d'acides gras à chaîne courte qui mesurent les métabolites d'origine microbienne d'importance biologique afin d'identifier des biomarqueurs pour la prédiction et la détection précoce de domaines pathologiques, notamment l'oncologie, la neurologie, le foie, le diabète et la santé gastro-intestinale et intestinale.

Cette nouvelle série de panels cible des dizaines de métabolites d'origine microbienne dans de multiples voies, y compris le métabolisme des acides biliaires, le métabolisme du soufre, le métabolisme de l'azote et le métabolisme de la vitamine B, afin de faire progresser les efforts de recherche préclinique et clinique :

Le panel ciblé d'acides gras à chaîne courte de Metabolon mesure neuf métabolites et peut être utilisé pour suivre les biomarqueurs et améliorer la compréhension biologique dans le cadre de la recherche préclinique et clinique. Les acides gras à chaîne courte (AGCC) sont produits dans le côlon par le microbiote intestinal et sont les produits finaux de la fermentation anaérobie des fibres alimentaires et des protéines/peptides dans l'intestin grêle. Leur formation résulte d'une interaction complexe entre l'alimentation, le microbiote intestinal et l'hôte. Les AGCC influencent la physiologie du côlon, en servant de sources d'énergie pour les cellules de l'hôte et le microbiote intestinal, et en participant à différents mécanismes de signalisation de l'hôte. Une augmentation des AGCC peut aider à traiter les maladies inflammatoires de l'intestin et peut diminuer le risque de cancer du côlon.

« La métabolomique est un outil puissant qui permet de comprendre en profondeur le phénotype d'une maladie, ce qui est essentiel pour une prévention, un suivi et un traitement efficaces de la maladie », déclare le président et directeur général de Metabolon, Ph.D. Rohan (Ro) Hastie. « Metabolon s'engage à faire progresser la compréhension du microbiome humain sur le plan scientifique et de son impact sur la santé humaine. Nos panels ciblés d'acides biliaires et d'acides gras à chaîne courte répondent à un besoin important des chercheurs spécialisés d'aujourd'hui et permettront de mieux comprendre l'interaction complexe entre l'alimentation, la santé intestinale et la maladie, ouvrant ainsi la voie au développement de thérapies ciblées plus personnalisées. »

« Notre laboratoire certifié ISO 9001 de classe mondiale a développé deux panels quantitatifs pour aider les chercheurs impliqués dans l'oncologie, le foie, le diabète et la santé intestinale. Ces panels fourniront une couverture supplémentaire de métabolites au-delà de notre plateforme Global Discovery pour aider nos clients à obtenir des informations rapides sur le rôle des processus spécifiques liés aux microbiomes dans la biologie humaine, pour finalement se rapprocher de la compréhension et de la lutte contre beaucoup de maladies graves », a affirmé Rangaprasad (Ranga) Sarangarajan, Ph.D., directeur scientifique de Metabolon.

Pour en savoir plus sur la manière dont Metabolon décode des milliers de signaux chimiques discrets provenant de facteurs génétiques et non génétiques afin de découvrir des biomarqueurs et de révéler des processus biologiques, visitez le site https://www.metabolon.com/ .

À propos de Metabolon?

Metabolon , Inc. est le leader mondial de la métabolomique, ayant pour mission de fournir des données et des informations biochimiques qui élargissent et accélèrent l'impact de la recherche en sciences de la vie. Pendant plus de 20 ans, avec plus de 10 000 projets, plus de 3 000 publications et des certifications ISO 9001:2015 et CLIA, Metabolon a développé des techniques scientifiques, technologiques et bioinformatiques à la pointe du secteur. Le Global Discovery Panel de Metabolon s'appuie sur sa plus grande bibliothèque de référence métabolomique au monde. Les données de pointe et l'expertise en science translationnelle de Metabolon aident ses clients et ses partenaires à répondre à certaines des questions les plus difficiles et les plus pressantes dans le domaine des sciences de la vie, en accélérant la recherche et en améliorant le succès du développement. L'entreprise propose des solutions évolutives et personnalisables de métabolomique et de lipidomique répondant aux besoins des clients, de la découverte aux essais cliniques et à la gestion du cycle de vie des produits. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.metabolon.com et nous suivre sur LinkedIn et Twitter .

À propos de la métabolomique La métabolomique, l'étude à grande échelle de toutes les petites molécules présentes dans un système biologique, est la seule technologie « omique » qui fournit une lecture fonctionnelle complète de l'état actuel d'un système biologique. La métabolomique permet aux chercheurs de voir au-delà de la variation génétique des individus, en saisissant l'impact combiné de facteurs génétiques et externes tels que l'effet des médicaments, de l'alimentation, du mode de vie et du microbiome sur la santé humaine. En mesurant des milliers de signaux chimiques discrets qui forment des voies biologiques dans le corps, la métabolomique peut révéler des biomarqueurs importants permettant de mieux comprendre le mécanisme d'action, la pharmacodynamique et le profil de sécurité d'un médicament, ainsi que les réponses individuelles au traitement.

