Le 4e sommet international annuel sur les technologies aura lieu aux Bermudes et réunira une délégation mondiale de leaders dans les domaines de la règlementation, de la finance décentralisée, des actifs numériques, de la blockchain,...





Le 4e sommet international annuel sur les technologies aura lieu aux Bermudes et réunira une délégation mondiale de leaders dans les domaines de la règlementation, de la finance décentralisée, des actifs numériques, de la blockchain, de l'IA générative, du Web3 et du développement économique

Penrose Partners, une société mondiale de conseil spécialisée dans la blockchain, a dévoilé aujourd'hui le programme du 4e sommet international annuel sur les technologies, qui aura lieu entre le 11 et le 14 avril 2023, au Fairmont Hamilton Princess, à Hamilton, aux Bermudes. L'événement sera organisé en partenariat avec 3iQ Corp., une société canadienne d'investissement dans les actifs numériques qui a lancé le premier fonds d'investissement Bitcoin coté en bourse (TSX : QBTC.U), et le ministère du développement économique du gouvernement des Bermudes.

« La conférence de cette année arrive juste au bon moment », a déclaré Sean Stapley, de Penrose Partners. « Les participants et les conférenciers discuteront de la façon dont l'industrie des actifs numériques peut évoluer en mettant en place des écosystèmes plus forts et plus résistants. Nous naviguons actuellement dans un environnement inconnu avec une surveillance réglementaire accrue, et cela représente une opportunité de créer des liens entre une nouvelle génération d'infrastructures et les institutions financières traditionnelles. »

Les intervenants invités sont Pascal St-Jean, président de 3iQ Corp, Mike McGlone, Senior Commodity Strategist chez Bloomberg Intelligence, Liat Shetret, directrice de la politique mondiale et de la réglementation chez Elliptic, et bien d'autres innovateurs de renommée internationale. Parmi les sponsors de l'évènement, l'on distingue notamment : 3iQ Corp, le ministère du développement économique du gouvernement des Bermudes, Bittrex Global, Relm Insurance, la Bermuda Economic Development Corporation, Aon, Zeeve, Alpha Innovations, Warwick Capital, JMRConnect et Continental Management Limited et bien d'autres encore.

Le sommet international sur les technologies réunira des innovateurs, des régulateurs et des dirigeants du Canada, des États-Unis (US), des Bermudes, de l'Inde, du Royaume-Uni (UK) et d'autres pays, afin d'examiner les dernières avancées en matière de blockchain, d'intelligence artificielle et de fintech.

« Je suis heureux de retourner aux Bermudes pour cet événement phare, afin d'explorer l'écosystème riche en technologies qui découle de l'approche novatrice du territoire en matière de réglementation des actifs numériques et des technologies connexes », a ajouté Michael Casey de CoinDesk.

L'événement de cette année comprend de nombreux débats interactifs qui aborderont les éléments clés de la mise en place d'une infrastructure centrale sur les marchés baissiers, la réglementation et l'évolution de la finance décentralisée et des actifs numériques, et ce à quoi ressemblera l'avenir de l'assurance. La journée s'achèvera par une conversation au coin du feu entre l'honorable E. David Burt, JP, MP, premier ministre des Bermudes et le Chief Content Officer de CoinDesk , Michael Casey, au Fairmont Hamilton Princess.

Le 12 avril, le ministère du développement économique du gouvernement des Bermudes et la Bermuda Economic Development Corporation co-organiseront un salon de l'emploi et une journée d'éducation communautaire avec Penrose Partners. Des startups locales, des pionniers mondiaux en matière de technologie et des investisseurs se réuniront à l'incubateur Ignite d'Hamilton pour mieux appréhender les nombreuses opportunités qui leur permettront de tirer parti de la croissance économique et de l'adoption des technologies locales.

Le jeudi 13 avril, il y aura un concours virtuel de lancement de start-up qui mettra en contact les fondateurs et les investisseurs du monde entier ; il y aura ensuite des activités récréatives, du réseautage et une afterparty en plein air le vendredi 14.

Penrose invite les spécialistes de la technologie, les futuristes et les investisseurs des Bermudes et du monde entier à se joindre à la conférence pour discuter des avantages des technologies émergentes ? pas seulement pour les entreprises et les gouvernements ? mais de façon générale, pour notre durabilité sociale, économique et environnementale.

Si vous comptez acheter des billets en personne ou vous enregistrer pour assister en ligne à la conférence du 11 avril, visitez la page de l'évènement.

À propos de Penrose Partners

Fondé en 2019 par des vétérans de l'industrie de la blockchain, Penrose Partners est un consultant en technologie émergente de confiance qui a pour mission d'aider les parties prenantes stratégiques à transformer les économies du monde grâce à des innovations basées sur la blockchain. La société a travaillé avec les meilleurs établissements éducatifs, les gouvernements et les entreprises pour encourager l'adoption de la technologie blockchain.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 4 avril 2023 à 18:30 et diffusé par :