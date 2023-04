La Banque Scotia annonce l'élection des administrateurs





TORONTO, le 4 avril 2023 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé que les candidats présentés dans la circulaire de sollicitation de procurations datée du 1 février 2023 ont été élus à titre d'administrateurs de la Banque. Les résultats du scrutin réalisé dans le cadre de l'élection des administrateurs à l'assemblée annuelle des actionnaires tenue le 4 avril 2023 sont détaillés ci-après.

Élection des administrateurs

Chacun des 12 candidats proposés par la direction a été élu administrateur de la Banque :

Candidat Votes pour % de votes pour Abstentions

de vote % d'abstentions Nora A. Aufreiter 564 799 596 97,50 % 14 495 611 2,50 % Guillermo E. Babatz 568 581 251 98,15 % 10 713 956 1,85 % Scott B. Bonham 562 662 387 97,13 % 16 632 818 2,87 % Daniel (Don) H. Callahan 563 080 117 97,20 % 16 215 088 2,80 % W. Dave Dowrich 564 904 575 97,52 % 14 390 630 2,48 % Lynn K. Patterson 568 637 004 98,16 % 10 658 202 1,84 % Michael D. Penner 561 628 800 96,95 % 17 666 406 3,05 % Una M. Power 567 600 056 97,98 % 11 695 150 2,02 % Aaron W. Regent 554 746 061 95,76 % 24 549 144 4,24 % Calin Rovinescu 563 230 118 97,23 % 16 064 464 2,77 % L. Scott Thomson 571 024 663 98,57 % 8 270 542 1,43 % Benita M. Warmbold 551 986 405 95,29 % 27 300 561 4,71 %



Le résultat final du vote portant sur l'ensemble des questions abordées le 4 avril 2023 dans le cadre de l'assemblée annuelle des actionnaires sera bientôt publié sur www.scotiabank.com, et déposé auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada et des États-Unis.

