ASTOUND Group nomme Joshua Friesel au poste de chef de la croissance pour superviser le développement des affaires





L'ancien dirigeant de MSG Entertainment and OakView Group stimulera la croissance de l'entreprise dans des secteurs clés, notamment les sports, la mode et la vente au détail

LAS VEGAS, 4 avril 2023 /CNW/ -- ASTOUND Group , le studio de conception d'expériences connu pour sa production et sa fabrication de calibre mondial, a annoncé aujourd'hui la nomination de Joshua Friesel au poste de chef de la croissance. M. Friesel se joint à l'équipe pour diriger la gestion globale et la stratégie du développement des affaires de l'entreprise et élargir son travail dans des secteurs comme les sports, la mode, la vente au détail, les arts, la technologie et le divertissement.

« Josh possède une vaste expérience du développement des affaires et de la stratégie dans un large éventail de secteurs, du divertissement au web3, a déclaré Joe DiMuro, chef de la direction d'ASTOUND Group. Son travail au sein de MSG Entertainment and OakView Group permettra à ASTOUND de prendre de l'expansion dans le monde du sport et de tirer parti de ce que nous avons déjà réalisé dans le cadre de projets de grande envergure antérieurs dans ce domaine. Nous souhaitons la bienvenue à Josh au sein de notre équipe de direction afin d'aider ASTOUND à entrer dans une nouvelle ère et de servir des marques et des partenaires dans des industries nouvelles et émergentes. »

Innovateur en marketing, M. Friesel possède plus de 20 ans d'expérience dans le divertissement sportif, les médias et le développement des affaires. Au cours de la dernière année, il a été vice-président directeur d'Orange Comet, le studio Web3 derrière les collections NFT pour Walking Dead et Anthony Hopkins, où il a supervisé les ventes et les partenariats. Auparavant, il a été directeur des partenariats mondiaux chez Oak View Group, vice-président du développement des affaires chez OpenFortune et a commencé en tant que directeur du développement des nouvelles affaires chez Madison Square Garden Entertainment Corporation.

« Assumer un rôle de leadership à ASTOUND au cours de sa prochaine étape de développement est une occasion extraordinaire, a déclaré Josh Friesel, chef de la croissance. ASTOUND a constamment démontré sa capacité à donner vie à des marques grâce à des approches avant-gardistes et visionnaires, et je suis impatient de contribuer à la croissance de l'entreprise dans diverses industries. »

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ASTOUND, consultez le site astoundgroup.com .

À propos d'ASTOUND Group

ASTOUND est un studio de conception d'expériences qui s'associe aux marques, agences, cabinets de design et architectes les meilleurs et de renommée mondiale pour créer des expériences physiques et numériques inoubliables qui stimulent les résultats commerciaux. Avec des installations de production de pointe exploitées d'un océan à l'autre, ASTOUND et ses partenaires adoptent une approche holistique intégrant des services de création, de conception, de production, de fabrication et d'architecture pour des expériences permanentes et temporaires.

