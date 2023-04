RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2022 D'INNERGEX : PORTÉS PAR SES VALEURS, POUR BÂTIR UN MONDE DURABLE





LONGUEUIL, QC, le 4 avril 2023 /CNW/ - Innergex énergie renouvelable inc. (TSX : INE) (« Innergex » ou la « Société ») a le plaisir de publier son rapport de développement durable 2022, qui souligne l'engagement de la Société pour améliorer sa performance environnementale, sociale et de gouvernance (« ESG ») tout en continuant à croître de manière responsable.

« Notre performance ESG est un pilier de notre stratégie d'affaires, et nous continuerons à placer les personnes, notre planète et la prospérité au centre de tout ce que nous faisons », a déclaré Michel Letellier, président et chef de la direction d'Innergex. « Plus que jamais, être une entreprise citoyenne responsable est au coeur des activités quotidiennes d'Innergex. En 2022, nous avons pris l'engagement d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050, nous avons renforcé notre gouvernance d'entreprise en mettant l'accent sur les questions ESG, nous avons augmenté notre impact dans les communautés grâce à notre programme de bénévolat et nous avons amélioré nos efforts en matière de diversité, d'équité et d'inclusion par le biais de plusieurs nouvelles initiatives. Alors qu'Innergex reste sur la voie de la croissance durable, nous continuerons à être guidés par les valeurs qui nous ont apporté plus de trois décennies de succès. Je reste encouragé par les opportunités qui s'offrent à nous et je crois que nous avons prouvé que lorsque nous travaillons tous ensemble à la réalisation d'un objectif commun, tout est réalisable. »

Les engagements d'Innergex en matière de développement durable et les informations qu'elle publie sont guidés par les objectifs de développement durable des Nations Unies (« ODD ») et alignés sur le Sustainability Accounting Standards Board (« SASB ») et le Carbon Disclosure Project (« CDP »). En novembre 2022, Innergex a également publié son premier rapport d'évaluation sur le climat fondé sur les recommandations formulées dans le cadre du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (« GIFCC »). L'engagement d'Innergex à améliorer sa performance ESG lui a valu de figurer en deuxième position sur la liste des 50 meilleures entreprises citoyennes de Corporate Knights et de figurer pour la première fois sur la liste Clean 200.

À propos d'Innergex énergie renouvelable Inc.

Innergex croit en un monde dans lequel de l'énergie renouvelable abondante favorise des communautés plus saines et encourage le partage de la prospérité depuis maintenant plus de 30 ans. À titre de producteur indépendant d'énergie renouvelable qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des installations de stockage d'énergie, Innergex est convaincue que la production d'énergie à partir de sources renouvelables ouvrira la voie à un monde meilleur. Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili et gère un important portefeuille de 87 actifs de haute qualité en exploitation d'une puissance installée nette de 3 694 MW (puissance installée brute de 4 244 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 159 MWh, dont 40 centrales hydroélectriques, 35 parcs éoliens, 11 parcs solaires et 1 installation de stockage par batteries. Elle détient également une participation dans 11 projets en développement d'une puissance installée nette totale de 696 MW (puissance installée brute de 733 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 605 MWh, dont 5 installations sont présentement en construction, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de développement d'une puissance brute totale de 8 701 MW. Son approche de création de valeur pour les actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants, de présenter un attrayant rendement ajusté au risque et de distribuer un dividende stable.

