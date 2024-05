Le rapport de développement durable 2023 de Westinghouse souligne les progrès accomplis visant un avenir net zéro





Westinghouse Electric Company a publié aujourd'hui son rapport de développement durable 2023. Le rapport fournit les dernières informations sur les efforts déployés par l'entreprise pour adopter un développement durable dans l'ensemble de ses activités et approvisioner, de manière sécuritaire et abordable, en énergie propre d'origine nucléaire, pour un avenir sans carbone.

En 2023, Westinghouse a consolidé ses engagements en faveur de l'environnement, de ses employés et des communautés au sein desquelles elle exerce ses activités. Le rapport décrit les initiatives et les réalisations de l'entreprise en matière de développement durable dans les domaines du déploiement de technologies énergétiques propres, de la préservation de l'environnement, de la diversité, de l'équité et de l'inclusion, de la sécurité et de la gouvernance d'entreprise. Les points marquants sont les suivants :

Elle s'est jointe à l'engagement "Net Zero Nuclear" annoncé lors de la COP28, qui reconnaît le besoin de tripler la capacité d'énergie nucléaire au niveau mondial d'ici à 2050

Elle a réduit de 16,7 % les émissions de gaz à effet de serre des scopes 1 et 2 depuis 2019

Elle a ajouté 1 150 Mwe d'électricité sans carbone au réseau américain avec la livraison de Vogtle 3, le premier réacteur AP1000 ® mis en service commercial aux États-Unis, qui alimente 500 000 foyers en Géorgie

mis en service commercial aux États-Unis, qui alimente 500 000 foyers en Géorgie Elle a fourni 22 % de son électricité provenant de sources d'énergie propres, qui s'ajoutent au déploiement de sa première installation solaire sur site à Nivelles, en Belgique

« Westinghouse est fière de jouer un rôle majeur dans l'initiative mondiale de lutte contre le changement climatique pour assurer un avenir sans carbone », a déclaré Patrick Fragman, CEO de Westinghouse. « Nous continuons à prendre des mesures concrètes pour minimiser notre propre empreinte carbone et parvenir à zéro émission nette d'ici 2050. Nous proposons également des solutions innovantes durant tout le cycle de vie de l'énergie nucléaire, dont pourront bénéficier nos clients, nos communautés et nos partenaires ».

Westinghouse a fait de remarquables progrès pour améliorer les technologies qui contribuent à un avenir durable et renforcent la sécurité énergétique sur toute la planète. Nous parlons du développement continu de notre microréacteur eVincitm, du carburant tolérant aux accidents, de la technologie de stockage de l'énergie de longue durée et de l'hydrogène propre qui permettra à la planète d'offrir un avenir net zéro. En 2023, Westinghouse a lancé le petit réacteur modulaire AP300tm, le seul SMR ayant à l'origine un grand réacteur de génération III+, déjà en service dans le monde entier, et qui s'appuie sur la technologie de pointe et éprouvée de l'AP1000.

Cliquez ici pour en savoir plus sur l'accent mis par Westinghouse sur un avenir durable et pour télécharger le rapport sur le développement durable 2023.

Westinghouse Electric Company construit l'avenir de l'énergie sans carbone en fournissant des technologies qui garantissent la sécurité de services innovants en énergie nucléaire et d'autres énergies propres dans le monde. Westinghouse a fourni le premier réacteur commercial à eau pressurisée en 1957 et près de la moitié des centrales nucléaires en activité dans le monde est fondée sur la technologie de l'entreprise. Plus de 135 ans d'innovation font de Westinghouse le partenaire privilégié pour les technologies de pointe couvrant l'ensemble du cycle de vie de l'énergie nucléaire. Pour de plus amples informations, consultez le site suivant www.westinghousenuclear.com et suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et X.

28 mai 2024 à 11:55

