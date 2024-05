Hopewind entre au palmarès Bloomberg New Energy Finance et s'impose comme le seul fabricant chinois d'onduleurs nominé pour le prix Intersolar / Smarter E





Hopewind (code SHANGHAI STOCK EXCHANGE : 603063) vient d'être officiellement nominé pour le prix Smarter E 2024 pour son onduleur de branche 385 kW de formage de réseau. Sélectionné par le jury dans le top 10, Hopewind est le seul fabricant chinois d'onduleurs solaires à atteindre la finale, illustrant ainsi les solides capacités R&D de l'entreprise.

« Notre nomination pour le prix Smarter E / Intersolar 2024 souligne notre nature innovante qui s'inscrit au coeur de notre ADN », déclare Wang Yao, directeur général adjoint, Hopewind.

Toujours en mai, le rapport sur les perspectives du marché photovoltaïque mondial pour le deuxième trimestre 2004 de Bloomberg New Energy Finance (BNEF) a sélectionné Hopewind pour rejoindre sa liste de fabricants d'onduleurs photovoltaïques de niveau 1. « Notre arrivée sur la prestigieuse liste de BNEF est une reconnaissance pour nos atouts financiers et commerciaux », ajoute Wang Yao. « Elle confirme notre stratégie d'approfondissement dans le domaine photovoltaïque, en travaillant sur de nouvelles innovations et avancées afin de diriger le développement des énergies propres et renouvelables à l'échelle mondiale. »

Dans le cadre de sa stratégie d'innovation, Hopewind a officiellement rejoint en avril le Centre international de recherche sur l'énergie solaire de Constance (ISC), l'un des principaux instituts de recherche solaire au monde. Créé en 2007, Hopewind est entré à la Bourse de Shanghai (code boursier : 603063) en 2017 en tant qu'innovateur de premier plan dans l'industrie de la production d'énergie propre, spécialisé dans la conception et la production de solutions renouvelables et électriques, y compris les convertisseurs d'énergie éolienne, les onduleurs photovoltaïques, les systèmes de stockage de batteries (BESS), les SVG et les moteurs industriels avec la livraison de solutions de plus de 150 GW dans le monde entier et des capacités de production en GW.

Hopewind a participé au projet Wingrid, soutenu par Horizon Europe 2020 et déployé via le laboratoire néerlandais DNV. En 2023, le convertisseur d'énergie éolienne de Hopewind a reçu de DNV le premier certificat de formage de réseau au monde, l'onduleur de 385 kW étant retenu comme principal onduleur de chaîne solaire par Solarbe Global depuis février 2024.

Comme dans le désert de Kubuqi en Mongolie intérieure, le septième plus grand désert de Chine, une transformation impressionnante est en cours. Sous plus de 10 kilomètres de panneaux photovoltaïques, les herbes et les pâturages se développent et nourrissent des poulets et des chèvres qui apportent ainsi une nouvelle vie à cet environnement jusque-là aride.

L'énergie solaire captée par ces panneaux est convertie en électricité propre par 5 604 onduleurs Hopewind de 350 kW et injectée dans le réseau électrique.

« Ce projet illustre notre vision d'entreprise, qui est de devenir un fournisseur incontournable de solutions de conversion et de contrôle de l'énergie, créant ainsi un avenir plus durable pour notre monde », conclut M. Wang.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

28 mai 2024 à 12:25

Communiqué envoyé leet diffusé par :