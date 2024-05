FLO et FCL créent un corridor de recharge rapide à travers la Colombie-Britannique





Le projet permettra d'étendre la recharge rapide aux villes et villages ruraux, offrant ainsi un accès à la recharge rapide fiable dont le besoin se fait grandement sentir.

VILLE DE QUÉBEC, le 28 mai 2024 /CNW/ - FLO, un opérateur de réseaux de recharge de véhicules électriques (VE) de premier plan en Amérique du Nord et un fournisseur de solutions de recharge intelligentes, fournira 41 bornes de recharge rapide 100kW SmartDC à la Federated Co-operatives Limited (FCL) au nom des coopératives locales du Co-operative Retailing System (système de vente au détail coopératif). Les bornes de recharge seront installées à 23 endroits en Colombie-Britannique et établiront un corridor de recharge autoroutier, offrant ainsi la recharge rapide à travers toute la province.

Les bornes de recharge FLO seront installées dans les points de vente des coopératives à partir de cet été. Une fois entièrement déployées, les bornes étendront la recharge rapide aux sites urbains et ruraux, ce qui permettra d'accroître l'accès à la recharge rapide dans toute la province et contribuera à la réalisation des objectifs de réduction des émissions de la Colombie-Britannique.

FCL est une entreprise diversifiée qui opère dans les secteurs de l'agriculture, de l'alimentation, de l'énergie, de la maison et du bâtiment. Basée à Saskatoon, en Saskatchewan, FCL appartient à des coopératives de vente au détail indépendantes de tout l'Ouest canadien qui se sont engagées à investir localement, à faire preuve d'esprit communautaire et à offrir des avantages à leurs membres tout au long de leur vie.

« Les bornes de recharge rapide ne sont pas seulement des points sur la carte, ce sont des opportunités indispensables pour permettre aux conducteurs et conductrices de véhicules électriques de prendre la route avec confiance », a déclaré Louis Tremblay, président et chef de la direction de FLO. « Le projet de FLO avec FCL augmentera l'accès à une recharge rapide et fiable dans toute la Colombie-Britannique - en particulier dans les villes rurales - alors que la province s'oriente vers des véhicules à 100 % sans émission d'ici 2035. »

En plus de fournir des bornes de recharge rapide à courant continu, des logiciels, des services d'exploitation de réseau et le programme de garantie FLO Performance, FLO coordonnera également la construction, l'installation et la maintenance du site. Le programme de garantie FLO Performance offre aux abonnés la tranquillité d'esprit en garantissant que les ports de recharge couverts par la garantie atteindront un taux de disponibilité de 98 % et en offrant aux détenteurs de la garantie un remboursement de 50 % des frais de garantie annuels applicables si le taux de disponibilité de la borne n'atteint pas ce seuil. Ce plan de service complet comprend également une surveillance proactive des bornes et un délai de réponse prioritaire d'un jour ouvrable pour tous les problèmes de service éligibles.

Les bornes de recharge rapide de FLO sont conçues pour résister aux conditions les plus difficiles et peuvent aider les électromobilistes à se recharger rapidement lors d'un long voyage ou à faire le plein lors d'un arrêt rapide.

