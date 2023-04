Clearwater Analytics promeut Scott Erickson au poste de Chief Revenue Officer





BOISE, Idaho, 4 avril 2023 /PRNewswire/ -- Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), l'un des principaux fournisseurs de solutions SaaS de gestion des investissements, de comptabilité, de rapports et d'analyse, a annoncé aujourd'hui la nomination de Scott Erickson au poste de Chief Revenue Officer de la société. Il supervisera désormais la promotion des ventes de Clearwater en Europe, en Asie et en Amérique. Depuis 18 ans, il a contribué à la croissance de Clearwater, notamment dans les domaines des services, de la stratégie produit et des ventes. M. Erickson continuera à piloter le développement des parts de marché de la société, désormais dans de nombreuses régions.

« Je ne vois personne qui mérite mieux que Scott le titre de Chief Revenue Officer compte tenu de son expertise et de son parcours exceptionnel dans le développement de la plateforme Clearwater », a déclaré Sandeep Sahai, PDG de Clearwater Analytics. « Après avoir remporté plusieurs contrats importants en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, Clearwater a démontré l'efficacité de sa stratégie qui consiste à réunir les gestionnaires d'actifs, les assureurs et les entreprises de toutes tailles autour d'une seule et même plateforme SaaS. Bien que chaque région et chaque secteur d'activité présente des besoins uniques en matière de comptabilité et de reporting réglementaire, notre plateforme répond à tous les besoins de nos clients, qu'il s'agisse de gérer le rendement, le risque ou de se conformer aux réglementations locales et mondiales. Compte tenu des similitudes que nous avons observées chez nos clients cibles et de la nature internationale de leurs portefeuilles, nous pensons qu'une approche globale nous permettra de mieux servir nos clients et de conquérir encore plus de parts de marché en 2023 et dans les années à venir. »

Étant donné l'importance stratégique de l'Europe, l'entreprise a continué à renforcer l'équipe de direction dans cette région. Brian Slattery, qui a mené les opérations visant à faire de Clearwater la première plateforme du marché nord-américain de l'assurance, a déménagé à Londres. Il pilotera nos activités sur le marché de l'Europe du Nord. La société a récemment nommé Josef Sommeregger, ancien dirigeant de SimCorp, à la tête de la région DACH. Ces leaders confirmés collaborent avec Thomas van Cauwelaert, responsable régional pour la France, et Sai Perry, responsable des solutions pour l'ensemble de l'Europe. Dans le cadre de la modernisation de l'infrastructure de comptabilité et de reporting des investissements dans la région, cette équipe sera directement rattachée à M. Erickson.

« Je me réjouis à la perspective de travailler avec notre équipe pour démontrer que seule notre plateforme technologique SaaS innovante et à instance unique a le pouvoir d'apporter des améliorations réelles à long terme », a déclaré M. Erickson. « Je suis immensément fier de notre approche centrée sur le client. Je crois vraiment que nous sommes meilleurs ensemble. Je suis touché par la confiance de l'équipe et je suis honoré de relever ce nouveau défi. »

Depuis qu'il a rejoint Clearwater en 2005, M. Erickson a dirigé avec succès plusieurs départements de Clearwater, d'abord en tant que directeur des services à la clientèle, puis en tant que directeur de la gestion des produits et en tant que directeur des ventes. En 2022, il a occupé le poste de président des Amériques et des nouveaux marchés, assurant le succès des partenariats avec certains des plus grands clients de Clearwater, notamment J.P. Morgan, Aegon Asset Management, Avallis Investments et Asia Capital Insurance, tout en pilotant la création de nouveaux produits tels que Clearwater LPx, Clearwater Prism et bien d'autres encore. En décembre 2022, les régions de l'Asie et du Pacifique ont été ajoutées à son portefeuille et, aujourd'hui, il est responsable des ventes à l'échelle mondiale.

Après trois années de service dévoué à Clearwater, Gayatri Raman a décidé de démissionner de son poste de présidente de la zone Europe pour se consacrer à sa famille. « Le travail de Mme Gayatri a permis à l'entreprise de se positionner sur la voie d'une croissance continue. Au nom du conseil d'administration et de l'équipe de direction, je tiens à remercier Mme Gayatri pour son travail et son engagement, et je lui souhaite le meilleur pour la suite », a ajouté M. Sahai.

