Volt Active Data obtient une certification télécom majeure





BEDFORD, Massachusetts, 4 avril 2023 /PRNewswire/ -- Volt Active Data, la seule plateforme de données sans compromis conçue pour prendre en charge les applications qui exigent vitesse, échelle et cohérence en simultané, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu la certification du Dell Technologies Telecom Partner Self-Certification Program (programme d'auto-certification des partenaires télécoms de Dell), ce qui signifie que les entreprises de l'écosystème des télécommunications peuvent désormais utiliser la technologie puissante et sans compromis de Volt Active Data en conjonction avec l'infrastructure de Dell.

« C'est une nouvelle incroyable pour tous les CSP qui recherchent une solution optimisée pour l'informatique en périphérie afin de tirer parti d'éléments tels que l'informatique en périphérie à accès multiples et la gestion des fonctions de réseau pour aider leurs réseaux à fonctionner de manière fluide et sécurisée », a déclaré David Flower, PDG de Volt.

La plateforme Volt Active Data a été conçue pour prendre en charge les applications qui ont besoin d'évoluer facilement sans sacrifier des éléments tels que la résistance ou la précision. La technologie de Volt, qui a fait ses preuves en matière de gestion de charges de travail complexes distribuées essentielles fonctionnant en périphérie, est utilisée depuis plus de 10 ans pour assister d'importants réseaux de télécommunications dans le monde entier.

Le Dell Telecom Partner Self-Certification Program est conçu pour permettre aux éditeurs de logiciels indépendants et aux autres partenaires industriels de certifier que leurs logiciels sont prêts à être intégrés à l'infrastructure Dell au sein d'un réseau de télécommunications. Une fois leurs solutions certifiées, les partenaires sont assurés que la qualité de leurs logiciels est compatible avec les plateformes de télécommunications Dell et qu'ils sont prêts à y être déployés.

À propos de Volt Active Data

La plateforme Volt Active Data permet aux entreprises de débloquer entièrement la valeur de leurs données et de leurs applications en rendant possible la mise à l'échelle sans compromis sur la vitesse, la précision ou la cohérence. Basée sur une pile simplifiée et une couche ingestion-à-action capable de prendre des décisions en moins de 10 millisecondes, la base unique et sans compromis de Volt donne aux entreprises la possibilité de maximiser le ROI de leurs investissements 5G, IoT, AI/ML et autres, d'assurer un temps de bon fonctionnement « cinq 9 », de prévenir la fraude et l'intrusion, d'offrir un engagement client hyperpersonnalisé ainsi que d'économiser sur les coûts opérationnels.

