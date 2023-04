MIDSEA ENGINEERING SE JOINT À CIMA+





Cette acquisition renforce la présence de CIMA+ dans la région métropolitaine de Vancouver et dans l'Ouest du Canada

MONTRÉAL et VANCOUVER, BC, le 4 avril 2023 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus importantes firmes privées de génie-conseil au Canada, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de MidSea Engineering (« MidSea »), une firme de génie-conseil basée à Vancouver qui offre des services et des solutions multidisciplinaires d'ingénierie et de consultation.

Fondée par Ali Taleb, P.Eng. en 2019, MidSea se spécialise dans les ressources hydriques, l'hydroélectricité, les infrastructures marines et le génie industriel, et dispose d'une équipe dévouée de professionnels en génie civil, mécanique et structure.

« L'acquisition de MidSea Engineering accélère le plan d'expansion de notre firme et renforce notre présence dans la région métropolitaine de Vancouver et dans l'Ouest canadien », a déclaré Kelly Yuzdepski, premier vice-président régional, Ouest canadien, CIMA+. « Nos clients auront désormais accès à un ensemble de ressources plus vaste et plus complet ».

MidSea est une jeune entreprise en pleine croissance qui dessert un large éventail de clients, dont de grands fournisseurs de services publics et des municipalités, ainsi que des promoteurs et entrepreneurs privés. L'équipe de MidSea se joindra à CIMA+ et s'installera dans le bureau de CIMA+ à Vancouver.

« La clientèle de MidSea bénéficiera de l'ampleur de l'expertise et du vaste territoire géographique de CIMA+ en Colombie-Britannique et en Alberta », a déclaré Ali Taleb, fondateur et directeur de MidSea Engineering. « La culture d'entreprise de CIMA+, qui met l'accent sur son personnel et ses clients, est totalement compatible avec la nôtre : il y a donc une complémentarité naturelle entre nos équipes ».

« En joignant nos forces à celles de MidSea et grâce à notre récente acquisition de Westhoff Engineering Resources, basée à Calgary, nous renforcerons nos services dans l'Ouest canadien en matière d'hydroélectricité, de ressources hydriques, de génie maritime et industriel que nous développons continuellement depuis plus de 10 ans », a expliqué Steeve L'Heureux, premier vice-président, Énergie et ressources, CIMA+. « Les compétences de MidSea en matière de ressources hydriques et de procédés mécaniques contribueront à la croissance de notre équipe chargée des infrastructures municipales et favoriseront notre expansion en Colombie-Britannique et dans le reste de l'Ouest du Canada ».

« L'équipe de MidSea apportera son expertise à notre équipe en Colombie-Britannique, notamment dans le secteur de l'énergie et des ressources (E&R), tout en apportant un soutien clé à nos activités dans le secteur des infrastructures », a ajouté M. L'Heureux. « De plus, les grandes compétences de MidSea en matière de barrages et de ressources hydriques assureront une expertise à ce niveau dans la région, notre entreprise étant bien équipée pour s'attaquer à tout projet lié à ces domaines. »

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines de l'ingénierie des bâtiments, des infrastructures, des transports, de l'énergie et des ressources, de même qu'en gestion de projet, en systèmes de communication et en environnement. L'équipe de CIMA+ s'appuie sur des décennies d'expérience dans tout le Canada pour offrir l'excellence dans les projets d'ingénierie. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes privées de génie-conseil au Canada. Aujourd'hui, avec plus de 30 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 2?800 personnes, dont plus de la moitié sont actionnaires de l'entreprise.

Chez CIMA+, nous croyons que l'ingénierie existe pour améliorer et bonifier la vie qui nous entoure. Les solutions durables inspirées de l'ingénierie permettent de relever les nombreux défis d'aujourd'hui et de demain. Parce que lorsque vous concevez pour les gens, vous créez également un monde meilleur.

Pour plus d'information, veuillez visiter www.cima.ca

À propos de Midsea Engineering

MidSea Engineering Ltd. est une firme de génie-conseil dotée d'une forte expertise technique et spécialisée dans la gestion de projets multidisciplinaires. L'équipe de MidSea s'engage dans la réalisation de projets de pointe de manière efficace et selon des normes de haute qualité. MidSea Engineering Ltd. est composée d'un groupe d'ingénieurs et de gestionnaires de projets hautement qualifié et diversifié, tant au niveau de l'âge que du sexe, de l'origine ethnique et de l'expérience. MidSea dispose d'une équipe compétente et des bons outils pour mener à terme des projets multidisciplinaires dans le secteur des travaux publics et des infrastructures, où son expertise en génie mécanique, civil et structure est mise à contribution.

Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.midseaeng.com

