Déclaration du premier ministre sur l'adhésion de la Finlande à l'OTAN





OTTAWA, ON, le 4 avril 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant l'adhésion de la Finlande à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) :

« La Finlande est depuis longtemps un proche ami et partenaire de sécurité du Canada et de l'OTAN et, aujourd'hui, nous saluons son adhésion à l'Alliance. La Finlande rejoint les rangs des 30 autres Alliés, qui se sont engagés à unir leurs efforts pour assurer la paix, la sécurité et la défense collective. Le Canada a été le premier pays à ratifier le protocole d'adhésion de la Finlande et se réjouit à la perspective de travailler de plus près encore avec ce pays et tous les Alliés afin de continuer à défendre l'ordre international fondé sur des règles et de se pencher sur les enjeux de sécurité d'aujourd'hui et de demain.

« Fondée en ce jour de 1949, l'OTAN réunit des pays autour de l'objectif de défendre des valeurs fondamentales comme la liberté individuelle, les droits de la personne, la démocratie et la primauté du droit. Depuis plus de 70 ans, l'Alliance est un pilier de la sécurité, de la paix et de la stabilité transatlantiques. Devant la montée de la violence, de l'autoritarisme et des menaces envers la démocratie que l'on constate dans le monde entier, notamment l'invasion massive illégale et injustifiable de la Russie en Ukraine, il est plus important que jamais de travailler en collaboration avec nos partenaires internationaux afin de promouvoir la coopération et la paix.

« L'adhésion de la Finlande à l'OTAN renforce l'Alliance et contribue à sa défense collective. Par ailleurs, le Canada appuie pleinement l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Le Canada exhorte les autres Alliés de l'OTAN à conclure le processus d'adhésion de la Suède sans tarder, puisque cela permettra de renforcer encore davantage l'Alliance et la sécurité de nos peuples. »

