Le ministre Vandal présente les investissements prévus au budget pour bâtir une économie verte et créer une énergie plus propre et plus abordable au Nunavut





IQALUIT, NT, le 4 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor, était à Iqualuit pour rencontrer les membres de la Chambre de commerce régionale de Baffin et parler du budget de 2023, intitulé : « Un plan canadien : une classe moyenne forte, une économie abordable, un avenir prospère » et des investissements dans les sources d'énergie propres.

Le Canada a connu une reprise remarquable depuis la pandémie. En effet, parmi les pays du G7, c'est le Canada qui a connu la croissance économique la plus forte au cours de la dernière année, et à l'heure actuelle, 830?000 Canadiens de plus qu'avant la pandémie ont un emploi. L'inflation au pays est en baisse depuis huit mois consécutifs, le taux de chômage s'approche de son creux historique, et grâce au système pancanadien de garde des jeunes enfants à 10 $ par jour, la participation des femmes à la population active a atteint un niveau record.

Le budget de 2023 poursuit sur la lancée de ces importants progrès.

À l'appui de l'économie verte du Canada, le budget de 2023 propose des investissements cruciaux visant à lutter contre les changements climatiques et à créer de nouvelles possibilités pour les entreprises et la main-d'oeuvre au Canada. Ces mesures importantes permettront, entre autres, de fournir une énergie plus propre et moins chère, de soutenir les investissements dans nos communautés et de créer des emplois bien rémunérés pour les Nunavummiut.

Pour bâtir l'économie propre du Canada, il faudra des investissements importants et soutenus du secteur privé dans l'électricité propre, les minéraux critiques et d'autres grands projets. Il est essentiel de veiller à ce que ces projets puissent être menés à bien en temps opportun. Dans le budget de 2023, le gouvernement propose d'autres mesures afin d'atteindre les objectifs de croissance propre du Canada tout en continuant d'assurer l'application de normes rigoureuses en matière d'impacts environnementaux et son obligation de consulter les peuples et les dirigeants autochtones.

Pour renforcer le système public et universel de soins de santé, le budget prévoit un investissement de 306 millions de dollars ici, au Nunavut, pour réduire les listes d'attente, élargir l'accès aux services de santé familiale et faire en sorte que le territoire puisse fournir les soins de santé opportuns et de haute qualité auxquels les Canadiens s'attendent et ont droit. Les Autochtones sont confrontés à des défis particuliers dans leur accès aux services de santé qu'ils méritent; par conséquent, nous investissons un montant additionnel de deux milliards de dollars sur dix ans pour garantir l'accès à des services de santé de qualité et adaptés à la réalité culturelle des Autochtones, conformément aux priorités des partenaires autochtones.

Proposant un plan budgétaire responsable qui permettra au Canada de maintenir le déficit le plus bas et le ratio de la dette nette au PIB le plus faible du G7, le budget de 2023 aidera à bâtir un Canada plus sûr, plus viable et plus abordable pour les Canadiens d'un océan à l'autre.

Citation

« En ces temps difficiles, dans un monde toujours plus complexe, le Canada reste le meilleur endroit où vivre. Le budget de 2023 est le plan du gouvernement pour faire des investissements transformateurs qui permettront de lutter contre les changements climatiques, de renforcer les soins de santé publics et de bâtir l'économie verte du 21e siècle pour construire une économie canadienne plus forte, plus durable et plus sûre, pour tout le monde avec l'aide des dirigeants autochtones. »

L'honorable Dan Vandal, C. P., député

Ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor

Faits en bref

Le budget de 2023 propose d'accorder une somme additionnelle de 4 milliards de dollars à la Société canadienne d'hypothèques et de logement afin que soit mise en oeuvre la Stratégie sur le logement des Autochtones en milieux urbain, rural et nordique, élaborée conjointement.

Les mesures relatives à l'électricité propre proposées dans le budget de 2023 pourraient appuyer des projets dans le Nord qui contribueraient à abandonner le diesel et à atteindre les objectifs de réduction des émissions.

D'ici la fin de 2023, le gouvernement présentera un plan concret visant à accroître l'efficacité des processus d'évaluation des répercussions environnementales et d'autorisation pour les grands projets, y compris en venant préciser les échéances et réduire les délais, remédier aux pratiques inefficaces et renforcer la concertation et les partenariats.

De plus, le budget de 2023 propose de verser 11,4 millions de dollars à Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada pour assurer la consultation des communautés autochtones et mettre à jour les lignes directrices fédérales à l'intention des fonctionnaires fédéraux relativement à l'obligation de la Couronne de consulter les peuples autochtones et de prendre des mesures d'adaptation dans les cas où il pourrait y avoir des effets préjudiciables sur leurs droits.

Afin de favoriser et d'accélérer les investissements dans l'électricité propre, le budget de 2023 propose d'instaurer un crédit d'impôt remboursable de 15 % pour les investissements admissibles dans les systèmes de production d'électricité sans émission, la production d'électricité au gaz naturel réduit, les systèmes fixes de stockage de l'électricité et l'équipement de transport de l'électricité entre les provinces et les territoires.

Le budget de 2023 propose un crédit d'impôt remboursable équivalant à 30 % du coût des investissements relatifs à la nouvelle machinerie et au nouvel équipement utilisés pour fabriquer ou transformer des technologies propres clés et extraire, transformer ou recycler certains minéraux critiques, essentiels aux chaînes d'approvisionnement des technologies propres.

Le budget de 2023 précise les modalités du crédit d'impôt à l'investissement dans l'hydrogène propre annoncé dans l'Énoncé économique de l'automne de 2022, qui procurera un soutien pouvant se situer entre 15 % et 40 % des coûts admissibles du projet, l'appui le plus important étant accordé aux projets qui produisent l'hydrogène le plus propre.

Le budget de 2023 propose d'élargir l'admissibilité au crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres remboursable, afin d'inclure les systèmes d'énergie géothermique admissibles, ce qui favorisera encore davantage la croissance du secteur des technologies propres en plein essor au Canada. Ces systèmes s'ajoutent donc aux types d'investissements dans la production et le stockage d'électricité propre, le chauffage à faibles émissions et les véhicules industriels zéro émission, y compris le matériel de recharge ou de ravitaillement connexe, pouvant bénéficier du soutien annoncé au titre de ce crédit dans l'Énoncé économique de l'automne de 2022.

Le budget de 2023 annonce que la Banque de l'infrastructure du Canada investira au moins 10 milliards de dollars dans l'énergie propre et au moins 10 milliards de dollars dans les infrastructures vertes, deux de ses secteurs prioritaires. Cela lui permettra d'investir au moins 20 milliards de dollars pour appuyer la construction d'importants projets d'infrastructure d'électricité propre et de croissance propre. Ces investissements seront financés par les ressources existantes.

Le budget de 2023 propose d'accorder un financement de 3 milliards de dollars sur 13 ans pour :

reconstituer le financement du Programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires d'électrification afin d'appuyer des priorités régionales cruciales et des projets dirigés par les Autochtones;



renouveler le Programme des réseaux intelligents afin de poursuivre le soutien à l'innovation en matière de réseau d'électricité;



créer de nouveaux investissements dans des activités scientifiques afin d'aider à tirer parti du potentiel éolien extracôtier du Canada, particulièrement au large des côtes de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et- Labrador .

Produits connexes

