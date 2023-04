Radancy élargit l'offre de sa plateforme de recrutement de talents avec des fonctionnalités CRM avancées





NEW YORK, 4 avril 2023 /PRNewswire/ -- Radancy, le leader des logiciels de recrutement de talents, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'Ascendify, ce qui ajoute de la valeur au Radancy Talent Acquisition Cloud grâce à des capacités avancées de gestion des relations avec les candidats (CRM). Cette acquisition vient enrichir la gamme de solutions de Radancy visant à aider les entreprises à trouver les talents dont elles ont besoin pour renforcer leur activité.

La technologie utilisée pour recruter des talents consistait traditionnellement en des solutions ponctuelles individuelles impliquant des processus manuels et des outils ad hoc. Le Radancy Talent Acquisition Cloud propose une plateforme unique, intégrée et de bout en bout qui automatise le processus de recrutement des candidats afin d'aider les organisations à trouver, à mobiliser et à embaucher des talents qualifiés avec des résultats plus efficaces et rentables. Le Talent Acquisition Cloud fournit une plateforme sécurisée et évolutive qui s'appuie sur des informations basées sur les données et l'IA pour offrir des expériences cohérentes et optimisées sur tous les points de contact avec les candidats.

« Dans un marché où les produits et les processus sont cloisonnés, nous sommes ravis de faire partie du Radancy Talent Acquisition Cloud », a déclaré Matt Hendrickson, PDG d'Ascendify. « Avec cette acquisition, Radancy intègre les précieux outils de recrutement d'Ascendify basés sur la gestion de la relation client afin d'améliorer sa plateforme complète, notamment les fonctionnalités avancées de recherche de candidats, l'automatisation des flux de travail, la planification des entretiens et la gestion des événements, qui viennent s'ajouter à sa plateforme de pointe et à ses capacités en matière de marketing des candidats. »

De l'accueil à la candidature, le Radancy Talent Acquisition Cloud optimise l'ensemble du parcours du candidat afin de maximiser le retour sur investissement et d'accélérer l'embauche de talents qualifiés. La plateforme basée sur le cloud de Radancy est conçue comme une solution holistique pour tous les besoins de recrutement de talents. Elle s'intègre parfaitement aux principaux systèmes ATS/HRIS et comprend des sites de carrière personnalisés, un système AdTech programmatique basé sur des données, un système de gestion de la relation client et une technologie de recommandation automatisée des employés.

« Alors que la concurrence pour les talents qualifiés s'intensifie, les entreprises recherchent de plus en plus de solutions technologiques basées sur les données afin d'améliorer leur capacité à identifier, mobiliser et embaucher des candidats avec une plus grande efficacité », a indiqué Michelle Abbey, présidente et PDG de Radancy. « Nous constatons une forte demande pour le Radancy Talent Acquisition Cloud, la seule plateforme tout-en-un qui rationalise l'ensemble du processus de recrutement et permet aux entreprises de maximiser leur portée, d'optimiser les points de contact et d'augmenter l'efficacité. »

La position de leader de Radancy sur le marché SaaS du recrutement de talents continue d'être renforcée par l'expansion stratégique et l'innovation. L'entreprise réalise d'importants investissements pour définir une nouvelle norme relative à ce que les employeurs peuvent attendre d'une plateforme SaaS de recrutement de talents à l'échelle mondiale.

Radancy est une société du portefeuille de New Mountain Capital. Piper Sandler a agi à titre de conseiller financier auprès de Radancy et de New Mountain Capital dans le cadre de l'acquisition d'Ascendify.

À propos de Radancy

Radancy est le principal fournisseur de logiciels de recrutement de talents basés sur le cloud. Il résout intelligemment les défis les plus critiques pour les entreprises à l'échelle mondiale et fournit des résultats rentables qui renforcent leurs organisations. Le Radancy Talent Acquisition Cloud, qui s'appuie sur des données riches et des connaissances approfondies du secteur, optimise l'ensemble du parcours du candidat, permet aux entreprises d'embaucher plus rapidement les talents les plus qualifiés, tout en réduisant les coûts et en améliorant le retour sur investissement, l'efficacité des recruteurs et l'expérience des candidats. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.radancy.com .

À propos de New Mountain Capital

Basée à New York, New Mountain Capital est une société d'investissement qui met l'accent sur la création et la croissance d'entreprises, plutôt que sur la dette, tout en cherchant à accroître la valeur du capital à long terme. La société gère actuellement des fonds de capital-investissement, des fonds d'investissement publics et des fonds de crédit dont l'actif sous gestion s'élève à plus de 37 milliards de dollars. New Mountain recherche les entreprises qu'elle considère comme étant les leaders de la croissance de la plus haute qualité dans des secteurs soigneusement sélectionnés et elle travaille ensuite intensivement avec leur direction pour accroître la valeur de ces entreprises. Des informations supplémentaires sur New Mountain Capital sont disponibles sur le site www.newmountaincapital.com .

À propos d'Ascendify

Ascendify est une plateforme logicielle de recrutement des talents basée sur le cloud. Elle est conçue pour réinventer la manière dont les entreprises attirent, développent et inspirent leurs talents. La solution de gestion des relations avec les candidats (CRM) d'Ascendify est conçue spécifiquement pour les entreprises ayant une main-d'oeuvre mondiale complexe. Ascendify permet d'obtenir de meilleurs résultats d'embauche grâce à l'intelligence artificielle et à l'identification, à la sélection et, finalement, à l'embauche de candidats. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.ascendify.com .

