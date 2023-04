Eli Health lève 5 millions de dollars pour améliorer la santé des femmes tout au long de leur vie grâce à la première technologie de suivi hormonal salivaire en temps réel





MONTRÉAL, le 4 avril 2023 /CNW/ - Eli , une entreprise de technologie en santé féminine, a annoncé aujourd'hui qu'elle a recueilli 5 millions de dollars canadiens en nouveaux capitaux pour stimuler sa prochaine phase de croissance.

Les changements hormonaux jouent un rôle crucial dans la santé des femmes, mais l'accès à ces renseignements reste hors de portée pour la plupart d'entre elles. Eli vise à combler cette lacune grâce à des tests maison qui mesurent les taux d'hormones dans la salive en temps réel. Cela permet aux femmes de suivre leurs fluctuations hormonales tout au long de leur vie et d'avoir ainsi plus de contrôle sur leur santé globale. Cette technologie répond à des besoins non satisfaits dans plusieurs domaines clés, notamment la ménopause, la fertilité, la contraception et les troubles endocriniens.

« Les hormones ont un impact énorme sur la santé des femmes, de la puberté à la ménopause. Pourtant, elles demeurent une boîte noire. Nous ouvrons cette boîte, pour que les femmes disposent de données personnalisées leur permettant de prendre des décisions éclairées sur leur santé au quotidien », a déclaré Marina Pavlovic Rivas, PDG et cofondatrice d'Eli.

« Eli a le potentiel de révolutionner le marché de la santé hormonale, et le profil de nos investisseurs en témoigne », a ajouté Marina Pavlovic Rivas. Muse Capital, une société de capital de risque de Los Angeles qui se concentre sur les marchés mal desservis, a mené l'étape de financement, accompagnée par RH Capital et Cake Ventures, deux sociétés basées à San Francisco. D'autres fonds d'investissement spécialisés dans les entreprises de pointe et les innovations en matière de santé, tel que Garage Capital, Leva Capital, et le Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur, ont également apporté leur contribution. Des partenaires de longue date, tels que Real Ventures, Panache, Vectr et le consortium pancanadien MEDTEQ+, ont réaffirmé leur engagement envers Eli.

« En tant qu'investisseuses dans le domaine de la santé des femmes, nous sommes ravies de soutenir Eli Health et sa technologie pionnière », a affirmé Rachel Springate, partenaire fondatrice de Muse Capital. « Nous pensons que l'approche révolutionnaire d'Eli aura un impact transformateur sur la vie de millions de femmes dans le monde. Il s'agit d'un pas de géant pour la santé des femmes, et nous sommes fières de faire partie de cette aventure. »

Les percées scientifiques et technologiques d'Eli sont le fruit de nombreuses années de recherche et développement pour parvenir à mesurer d'infimes quantités d'hormones présentes dans la salive, tout en gardant le produit abordable pour une utilisation à long terme à la maison. « Le processus de mesure des hormones est incroyablement complexe. Eli le rend accessible aux utilisatrices en trois étapes simples : collecter une infime quantité de salive, insérer la cartouche dans le lecteur miniature et obtenir les résultats en quelques minutes sur l'application mobile », a précisé Marina Pavlovic Rivas.

« Nous voyons cette technologie comme le pont manquant entre le biologique et le numérique », ajoute Marina Pavlovic Rivas. « Elle nous permettra de constituer, pour la première fois de l'histoire, un ensemble de données longitudinales à grande échelle sur les taux d'hormones quotidiens. Combler cette lacune majeure de données aidera les communautés médicales et de recherche à répondre à des besoins impossibles à satisfaire jusqu'à présent ».

« Ayant étudié le marché des tests maison pendant des années, nous sommes très excitées par la technologie visionnaire d'Eli qui permet d'effectuer des tests quotidiens avec des résultats instantanés, contrairement à la pléthore de tests urinaires ou de laboratoire qui existent aujourd'hui », a déclaré la docteure Alice Zheng, Directrice principale chez RH Capital. « Cela n'avait jamais été possible auparavant ».

Le nouveau capital permettra à Eli de finaliser le développement du produit et de passer par la validation clinique et les approbations réglementaires menant à la mise en marché. Depuis sa création en 2019, Eli a levé un total de 9 millions de dollars canadiens, dont un tour de pré-amorçage de 1,9 million de dollars canadiens en 2020.

Pour en savoir plus sur Eli, visitez www.eli.health ou inscrivez-vous sur la liste de lancement .

À propos d'Eli Health

Eli , une entreprise en santé féminine, a pour mission d'améliorer la santé tout au long de la vie grâce au suivi en temps réel des hormones dans la salive. Les hormones ont un impact sur la santé globale chaque jour, mais les méthodes d'analyse traditionnelles fournissent des données de manière infréquente. En trois étapes simples, la technologie maison d'Eli fournit aux femmes des profils hormonaux personnalisés en continu pour prendre des décisions éclairées en lien avec la ménopause, la fertilité, la contraception et les troubles endocriniens.

