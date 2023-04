Matrixport intègre avec succès le protocole NEAR et le jeton NEP-141 à son offre institutionnelle Cactus Custody





Le partenariat permet des solutions de garde de qualité institutionnelle sécurisées et fiables pour les jetons NEP-141 de NEAR et une assistance complète pour ses développeurs.

SINGAPOUR, 4 avril 2023 /PRNewswire/ -- Matrixport , l'un des écosystèmes de services financiers d'actifs numériques les plus importants et les plus fiables au monde, a annoncé aujourd'hui que son service de garde de qualité institutionnelle, Cactus Custody, s'était intégré au protocole NEAR , un écosystème blockchain de couche 1 en croissance rapide.

Ce partenariat permet une prise en charge transparente du protocole NEAR par l'ensemble des services de Matrixport sur Cactus Custody. Il offre ainsi aux clients institutionnels un niveau de confiance supplémentaire pour protéger leurs actifs de jeton NEP-141 natifs de NEAR. De plus, les projets compatibles avec NEP-141 peuvent optimiser les opérations de DeFi pour catalyser davantage la croissance via la solution de connectivité DeFi de Cactus Custody.

La garde de qualité institutionnelle est devenue la pierre angulaire de la construction de projets résilients, évolutifs et durables, alors que les investisseurs cherchent des moyens fiables et sûrs de gérer leurs risques opérationnels et de stocker leurs actifs numériques.

Wendy Jiang, responsable de Cactus Custody, a déclaré : « Nous sommes ravis de collaborer avec la Fondation NEAR pour concrétiser sa vision d'un système d'exploitation blockchain. L'intégration réussie de NEAR reflète notre engagement continu à offrir des services d'assistance essentiels aux projets et aux institutions. Ces collaborations avec les plus importantes fondations de l'industrie nous permettent de développer et d'offrir des solutions pertinentes au marché au profit des institutions qui cherchent à créer de la valeur dans un contexte de blockchain complexe et en pleine évolution. »

Marieke Flament, PDG de la Fondation NEAR, a déclaré : « Notre objectif chez NEAR est de démocratiser l'accès au Web3 et de le rendre simple à utiliser. Grâce au lancement du système d'exploitation blockchain et à l'intégration d'importantes plateformes comme l'offre institutionnelle de Cactus Custody, nous sommes en bonne voie pour réaliser notre ambition de mettre le Web3 à disposition de différents publics, y compris les investisseurs, et de le faire de manière sûre et fiable. »

Cactus Custody, avec sa solution de garde de pointe, est devenu le premier fournisseur de services de garde du marché en utilisant un HSM cryptographique avancé qui élimine le vecteur d'attaque critique que sont les clés privées. Avec à coeur la création d'une plateforme facile à utiliser par les développeurs, ce partenariat permettra à NEAR d'atteindre un public plus large et, à terme, de rapprocher l'écosystème de son objectif d'adoption massive du web3.

À propos de Matrixport

Matrixport est l'un des écosystèmes de services financiers d'actifs numériques les plus importants et les plus fiables au monde. Les services de la société comprennent le courtage de pointe, Cactus Custodytm, le spot OTC, les revenus fixes, les produits structurés, les prêts ainsi que la gestion d'actifs. Matrixport dessert des particuliers ainsi que plus de 800 institutions en Asie et en Europe.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.matrixport.com

À propos de NEAR

NEAR est un collectif, une fondation, et une plateforme de développement construite sur une nouvelle blockchain de couche 1, mais aussi une blockchain publique de preuve d'enjeu facilement accessible aux développeurs. La plateforme neutre sur le plan climatique est construite sur une blockchain fragmentée, de preuve d'enjeu et de couche 1 conçue pour la facilité d'utilisation. Le protocole NEAR permet aux développeurs de commencer rapidement à utiliser NEAR sans avoir à réécrire les applications existantes ni à se former à de nouveaux outils de développement.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://near.org/

