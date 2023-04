La ministre Bennett se rendra à Whitehorse, au Yukon, pour faire le point sur le budget 2023 et les investissements fédéraux en cours pour lutter contre la crise des drogues toxiques et des surdoses





OTTAWA, ON, le 3 avril 2023 /CNW/ - L'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, organisera un événement à Whitehorse, au Yukon, pour faire le point sur le budget 2023 et les investissements fédéraux en cours dans la lutte contre la crise des drogues toxiques et des surdoses, et pour permettre aux Canadiennes et aux Canadiens d'accéder à des services opportuns et équitables en matière de santé mentale et de dépendance aux substances.

Un point de presse suivra l'événement.

Date

Mardi 4 avril 2023

Heure

14 h 30 YT

Lieu

Édifice Jim Smith

Pièce New media (anciennement la bibliothèque)

2071, avenue Second

Whitehorse (Yukon)

Les médias peuvent également se joindre par Zoom: https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/61644485609

Code d'accès : 230404

Veuillez indiquer votre nom (prénom et nom de famille) et le média auquel vous appartenez lorsque vous vous inscrivez à l'événement.

