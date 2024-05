Forum des ministres responsables de l'immigration - Le gouvernement du Québec presse le gouvernement fédéral d'agir rapidement pour répartir équitablement les demandeurs d'asile et réduire l'immigration temporaire





MONTRÉAL, le 10 mai 2024 /CNW/ - La ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Mme Christine Fréchette, a profité de sa participation au Forum des ministres responsables de l'immigration (FMRI) pour communiquer à ses homologues la position du gouvernement du Québec quant à la nécessité d'assurer une prise en charge équitable des demandeurs d'asile dans l'ensemble du Canada.

Le Québec tire une grande fierté du modèle d'accueil généreux qu'il a développé et qui permet de recevoir dignement les demandeurs d'asile. Ce modèle est toutefois en péril en raison d'une hausse insoutenable des demandes d'asile. Cette situation occasionne une pression importante sur l'ensemble des services publics et fait augmenter substantiellement la demande en matière de logements. Des actions rapides du gouvernement fédéral sont nécessaires afin de pouvoir maintenir l'équilibre précaire entre la prestation de services aux demandeurs d'asile et la préservation du niveau de service attendu par la population québécoise.

Depuis 2017, le Québec a accueilli plus de 230?000 demandeurs d'asile, ce qui représente 50,7 % de tous les demandeurs d'asile arrivés au Canada. Or, le Québec ne représente que 22 % du poids démographique au Canada. Le gouvernement québécois presse donc le gouvernement fédéral de trouver une solution rapide afin que les demandeurs d'asile soient répartis équitablement sur l'ensemble du territoire canadien.

Le Québec fait beaucoup plus que sa part pour accueillir dignement ces personnes vulnérables. Au cours des trois dernières années, il a dépensé plus d'un milliard de dollars et s'attend à être compensé par le fédéral pour l'ensemble des dépenses qu'il a engagées.

La ministre a également réitéré la nécessité de resserrer la politique d'émission des visas à l'étranger et de réduire considérablement les délais de traitement des demandes d'asile.

De plus, pour s'assurer d'un nombre de résidents non permanents sur son territoire qui respecte sa capacité d'accueil et d'intégration, notamment à l'égard de la disponibilité de logements, à la vitalité de la langue française et à l'offre des services publics, le gouvernement du Québec demande de pouvoir préautoriser l'arrivée des personnes immigrantes qui se destinent à entrer sur son territoire dans le cadre du Programme de mobilité internationale (PMI), comme c'est déjà le cas pour les étudiants étrangers et les travailleurs étrangers admis sur son territoire dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET).

«?Au cours des dernières années, le Québec a accueilli un nombre croissant de demandeurs d'asile. Cette situation exerce une pression majeure sur nos services publics et sur l'accès au logement. Avec l'arrivée de plus de 230?000 demandeurs depuis 2017, notre capacité d'accueil est dépassée. Le gouvernement fédéral doit agir rapidement en s'assurant d'une répartition équitable des demandeurs d'asile sur l'ensemble du territoire canadien et en versant une pleine compensation pour les coûts liés à leur prise en charge.?»

Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

