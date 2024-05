Le chiffre d'affaires 2023 de Yili atteint 126,2 milliards de yuans, plaçant la société en tête de l'industrie laitière mondiale vers un développement sain et durable





HOHHOT, Chine, 11 mai 2024 /PRNewswire/ -- Le 29 avril, Yili Group a publié son rapport financier 2023, qui fait état d'un bénéfice d'exploitation total record de 126,179 milliards de yuans et d'un bénéfice net attribuable à la société mère de 10,429 milliards de yuans. Cela fait maintenant 31 années consécutives que l'entreprise connaît une croissance régulière.

Le même jour, Yili a également annoncé un plan de rachat d'actions d'une valeur n'impliquant pas moins de 1 milliard de yuans, mais impliquant au plus 2 milliards de yuans. Ces actions seront entièrement annulées pour réduire le capital social de la société.

Au cours de la période de référence, l'ensemble de la gamme de produits de Yili est demeuré à la pointe de l'industrie. Son activité de lait liquide a généré un résultat d'exploitation de 85,54 milliards de yuans, permettant à l'entreprise de maintenir sa position de leader à la fois en termes d'échelle et de part de marché. Les ventes de poudre de lait et de produits laitiers ont atteint 27,598 milliards de yuans de revenus, en hausse de 5,09 % sur 12 mois, tandis que les ventes globales de poudre de lait ont atteint le plus haut niveau sur le marché chinois. Le secteur des boissons froides a généré un résultat d'exploitation de 10,69 milliards, en hausse de 11,72 % par rapport à l'année précédente, soit un taux de croissance moyen bien supérieur à celui du reste de l'industrie, et l'entreprise a conservé son leadership sur le marché pour la 29e année consécutive.

Les activités à l'étranger ont également généré de bons résultats. En 2023, le revenu des activités à l'étranger de Yili a augmenté de 10,08 % en glissement annuel, avec des produits vendus dans plus de 60 pays et régions. En particulier, les produits Cremo et Joyday ont gagné en popularité en Asie du Sud-Est, tandis que la crème glacée Joyday a fait une entrée remarquée en Afrique.

Yili a continuellement amélioré et optimisé le réseau mondial de sa chaîne d'approvisionnement, réalisant une synergie efficace entre ses bases nationales et ses bases à l'étranger. En mai 2023, les travaux de construction d'une usine de lactoferrine pour Westland Dairy Company Limited, l'une des filiales de Yili, ont démarré. Une fois l'usine mise en service, elle sera l'un des trois principaux producteurs de lactoferrine au monde. Cette percée en matière de capacité est alimentée par des avancées technologiques qui ont permis de transformer la recherche en résultats tangibles.

En 2023, Yili a réalisé des percées continues avec ses technologies de pointe, et ces innovations se sont rapidement traduites en produits qui ont établi de nouvelles tendances en matière de consommation saine. Il convient de noter le développement d'une technologie unique d'extraction directionnelle et de protection de la lactoferrine, qui a permis de faire passer le taux de rétention de la lactoferrine dans le lait UHT de 10 % à plus de 90 %. En outre, l'entreprise a résolu le défi de l'inactivation des probiotiques à température ambiante, créant de nouveaux scénarios de consommation saine du yaourt.

En se servant de ses capacités technologiques de pointe comme base, le groupe a lancé de nouveaux produits à succès tels que le lait organique à base de lactoferrine active SATINE et le yaourt aux probiotiques Ambpomial AMX, offrant à l'entreprise de nouveaux vecteurs de croissance.

Ces réalisations innovantes découlent de l'investissement à long terme de l'entreprise dans la technologie. Récemment, à l'occasion du dixième anniversaire du Yili European Innovation Center, la modernisation du centre et la création du Global Maternal and Child Nutrition Research Center ont été célébrées à l'université de Wageningue aux Pays-Bas. Depuis sa création, le centre a obtenu des résultats remarquables dans des domaines tels que la recherche sur le lait maternel, le développement des probiotiques et les processus et technologies innovants. À l'avenir, le centre se concentrera sur les technologies laitières mondiales de pointe pour accélérer l'application et la commercialisation de résultats innovants.

En tant que leader du secteur, Yili ne se contente pas d'atteindre une croissance commerciale régulière, mais met également l'accent sur un avenir durable. L'entreprise promeut activement l'écologie et la durabilité, contribue à la protection de l'environnement et au bien-être du grand public, et s'efforce de créer une situation avantageuse pour tous sur les plans économique, social et environnemental.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2409821/Yili.jpg

11 mai 2024 à 12:29

