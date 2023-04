CNA Canada annonce la nomination de Jamie Weston à titre de chef du contrôle des risques, Canada





TORONTO, le 3 avril 2023 /CNW/ - CNA Canada est heureux d'annoncer que Jamie Weston, actuellement directrice du contrôle des risques pour la région du nord-est des États-Unis, a assumé le rôle de chef du contrôle des risques, Canada.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Jamie participera à la mise sur pied de notre équipe de contrôle des risques en collaboration et en appui des objectifs de croissance de l'entreprise canadienne. Elle fera preuve d'un solide leadership sur le terrain et dirigera le programme de croissance stratégique du contrôle des risques au Canada. Jamie relèvera de David Price, vice-président principal et chef de la souscription de CNA Canada.

Price a déclaré. « J'ai confiance dans le leadership de Jamie. Sa vaste expérience dans de nombreuses régions et de nombreux secteurs d'activité nous permettront de mieux réussir dans nos fonctions de contrôle des risques. »

Jamie possède plus de 20 ans d'expérience dans le contrôle des risques et a travaillé dans de nombreuses succursales et de nombreux secteurs d'activité. Jamie a commencé comme stagiaire en contrôle des risques à CNA et a occupé divers postes techniques et de direction au fil de sa carrière. Jamie a agis auparavant en tant que gestionnaire en assurances des entreprises et d'assurance bris de machine au près d'un assureur mondial avant de retourner à CNA en 2015 dans son rôle actuel de directrice du contrôle des risques pour la région du nord-est des États-Unis.

« Avec l'expérience, le leadership et la collaboration de Jamie, je suis convaincu que nous sommes bien placés pour fournir des informations précieuses à nos courtiers partenaires et à leurs clients. Je suis ravi qu'elle se joigne à notre équipe canadienne », a déclaré Price.

À propos de CNA Canada :

Au Canada, les produits et services sont fournis par Continental Casualty Company, un chef de file spécialisé dans l'assurance IARD commerciale pour les clients et les courtiers dans toutes les régions géographiques locales, fort de plus de 100 ans d'expérience. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site de CNA Canada à www.cnacanada.ca.

CNA est l'une des plus importantes sociétés d'assurance I.A.R.D. commerciales aux États-Unis. Forte de plus de 125 ans d'expérience, CNA Canada offre une vaste gamme de produits et de services d'assurance standard et spécialisés aux entreprises et aux professionnels aux États-Unis, au Canada et en Europe.

