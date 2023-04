LA VOIE VERS UNE EXPÉRIENCE ZÉRO DÉCHET : VIA RAIL MET EN OEUVRE DES CHANGEMENTS CLÉS





MONTRÉAL, le 3 avril 2023 /CNW/ - Depuis le dévoilement de son plan de développement durable en avril 2022, VIA Rail Canada (VIA Rail) a fait des progrès soutenus vers son objectif d'offrir une expérience zéro déchet sur sa nouvelle flotte du Corridor d'ici 2025 en se concentrant sur la réduction des emballages et des matériaux en classes Affaires et Économie et sur l'amélioration de la collecte des déchets à bord de ses trains et dans ses installations.

Comme nous sommes déterminés à avoir un impact immédiat sur notre réduction globale des déchets, les améliorations qui peuvent être appliquées sur la flotte existante seront mises en oeuvre immédiatement. Ainsi, nos passagers peuvent déjà constater divers changements liés à l'emballage et à l'utilisation du plastique sur notre flotte actuelle du Corridor.

Parmi les changements clés récemment mis en oeuvre dans le cadre de sa démarche visant à offrir une expérience zéro déchet à bord de ses nouveaux trains du Corridor, VIA Rail :

A changé les verres en plastique, menant à une diminution de 25 % de l'utilisation du plastique ;

A réduit l'emballage des sandwiches, l'un de nos produits les plus vendus, ce qui permettra d'économiser l'équivalent de plus de six tonnes de déchets par an en classe Économie ;

A complété la formation en classe de plus de 70 % des employés travaillant à bord des trains afin d'améliorer le recyclage et de se préparer à l'objectif zéro déchet.

«?Les changements clés récemment mis en oeuvre ne sont que le début de notre parcours vers le zéro déchet et nous sommes heureux que nos clients puissent déjà constater des améliorations sur notre flotte actuelle alors que nous progressons vers notre objectif d'offrir une expérience zéro déchet sur notre nouvelle flotte du Corridor d'ici 2025?», a déclaré Rita Toporowski, cheffe de la direction, Clientèle. «?Déterminés à intégrer le développement durable dans tous les aspects de nos activités, notre initiative zéro déchet illustre la vision que nous avons de VIA Rail en tant que mode de transport durable, moderne et accessible?».

De plus, en complément des couverts et de la vaisselle réutilisables utilisés en classe Affaires sur notre flotte actuelle, VIA Rail utilisera également des verres et des pichets d'eau réutilisables au lieu du plastique à bord de chaque nouveau train du Corridor qui sera mis en service. Ce changement, rendu possible par la configuration de la nouvelle flotte, permettra de réduire de plus de 2 tonnes par an la quantité de bouteilles en plastique utilisées en classe Affaires.

La liste complète des changements récemment mis en oeuvre dans le cadre de notre objectif zéro déchet est disponible sur notre site web.

Le plan de développement durable de VIA Rail se concentre sur les piliers social, environnemental et de gouvernance qui permettront à la Société de réduire son empreinte environnementale, de renforcer son rôle de transporteur responsable et de créer de la valeur durable pour les générations actuelles et futures. Continuellement déterminée à faire partie de la solution pour créer un Canada plus durable, VIA Rail est sur la voie de demain.

Pour plus d'informations sur le plan de développement durable de VIA Rail, cliquez ici.

