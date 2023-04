Gestion d'actifs CIBC annonce des changements à sa gamme de fonds communs de placement





TORONTO, le 3 avril 2023 /CNW/ - Banque CIBC (TSX : CM) (NYSE : CM) - Gestion d'actifs CIBC (GAC) a annoncé aujourd'hui un certain nombre de changements à sa gamme de produits, notamment des réductions des frais de gestion et des frais d'administration fixes et des changements de noms de fonds pour les Mandats privés Renaissance.

Changements apportés aux frais de gestion et aux frais d'administration fixes

Le 3 avril 2023, les frais de gestion et les frais d'administration fixes des catégories suivantes des Mandats privés Renaissance (les « Mandats ») seront réduits comme suit :

Fonds Frais de gestion annuels (%) Catégorie Plus* Catégorie Plus-F* et

catégorie Plus-N* Frais

actuels Nouveaux

frais Frais

actuels Nouveaux

frais Mandat privé de revenu ultra court terme Renaissance 0,65 0,55 0,50 0,40 Mandat privé de revenu fixe canadien Renaissance 0,95 0,90 0,45 0,40 Mandat privé d'obligations mondiales Renaissance 1,15 0,95 0,65 0,45 Mandat privé de revenu fixe multisectoriel Renaissance 1,15 1,10 0,65 0,60 Mandat privé de revenu mondial équilibré d'actifs multiples Renaissance 1,50 1,45 0,75 0,70 Mandat privé mondial équilibré d'actifs multiples Renaissance 1,75 1,70 0,75 0,70 Mandat privé de revenu d'actions Renaissance 1,70 1,50 0,70 0,50 Mandat privé d'actions canadiennes Renaissance 1,55 1,50 0,55 0,50 Mandat privé d'actions américaines Renaissance 1,55 1,50 0,55 0,50 Mandat privé d'actions mondiales Renaissance 1,85 1,60 0,85 0,60 Mandat privé d'actions internationales Renaissance 1,75 1,60 0,75 0,60 Mandat privé d'actions des marchés émergents Renaissance 1,75 1,65 0,75 0,65 Mandat privé d'actifs réels Renaissance 2,15 2,05 1,15 1,05 Fonds Catégorie S Frais actuels Nouveaux frais Mandat privé de revenu fixe multisectoriel Renaissance 1,15 0,45 Mandat privé d'actifs réels Renaissance 2,15 0,65













* Comprend toutes les catégories T, les catégories avec couverture et les options d'achat en dollars américains, le cas échéant.

Fonds Frais d'administration fixes (%) Catégorie Plus** Catégorie Plus-F** et catégorie Plus-N** Frais

actuels Nouveaux

frais Frais

actuels Nouveaux

frais Mandat privé de revenu mondial équilibré d'actifs multiples Renaissance 0,20 0,10 0,15 0,05

** Comprend toutes les catégories T et les options d'achat en dollars américains connexes.

Changements de nom de fonds

Le 3 avril 2023, chacun des Mandats privés Renaissance sera renommé Mandats privés CIBC comme suit :

Nom actuel du fonds Nouveau nom du fonds Mandat privé d'actions canadiennes Renaissance Mandat privé d'actions canadiennes CIBC Mandat privé de revenu fixe canadien Renaissance Mandat privé de revenu fixe canadien CIBC Mandat privé d'actions des marchés émergents Renaissance Mandat privé d'actions des marchés émergents CIBC Mandat privé de revenu d'actions Renaissance Mandat privé de revenu d'actions CIBC Mandat privé d'obligations mondiales Renaissance Mandat privé d'obligations mondiales CIBC Mandat privé d'actions mondiales Renaissance Mandat privé d'actions mondiales CIBC Mandat privé d'actions internationales Renaissance Mandat privé d'actions internationales CIBC Mandat privé de revenu mondial équilibré d'actifs multiples Renaissance Mandat privé de revenu mondial équilibré d'actifs multiples CIBC Mandat privé mondial équilibré d'actifs multiples Renaissance Mandat privé mondial équilibré d'actifs multiples CIBC Mandat privé de revenu fixe multisectoriel Renaissance Mandat privé de revenu fixe multisectoriel CIBC Mandat privé d'actifs réels Renaissance Mandat privé d'actifs réels CIBC Mandat privé d'actions américaines Renaissance Mandat privé d'actions américaines CIBC Mandat privé d'actions américaines neutre en devises Renaissance Mandat privé d'actions américaines neutre en devises CIBC Mandat privé de revenu ultra court terme Renaissance Mandat privé de revenu ultra court terme CIBC

Fin du Programme de placements privés Renaissance et du programme Frontières

Le gestionnaire a mis fin au Programme de placements privés Renaissance, qui autorisait les porteurs de parts et les membres de leur famille (appelés un « groupe financier ») à lier des comptes et à recevoir des distributions sur les frais de gestion des catégories de parts admissibles des Mandats. Ce changement entre en vigueur le 3 avril 2023. Bien que le Programme ait pris fin, les porteurs de parts actuels continueront d'obtenir le même taux de réduction des frais de gestion que celui qu'ils ont reçu en fonction des actifs totaux investis dans les catégories de Mandats admissibles dans leurs comptes actuels détenus à la fin de la journée du 31 mars 2023.

Le programme Frontières, un service de répartition de l'actif offert uniquement par l'intermédiaire des parts de catégorie A des Mandats, prendra également fin aux alentours du 30 juin 2023. Par conséquent, à compter du 3 avril 2023, les parts de catégorie A des Mandats ne pourront plus être achetées, y compris au moyen de plans de placement préautorisés. Lorsque le programme Frontières aura pris fin, Gestion d'actifs CIBC inc., à titre de gestionnaire des Mandats, a l'intention de convertir toutes les parts de catégorie A des Mandats en parts de catégorie Plus des mêmes Mandats, lesquelles sont assorties de frais de gestion moins élevés.

