La Sun Life annonce la vente de ses activités au Royaume-Uni





La Sun Life établit un partenariat stratégique à long terme avec la plus grande compagnie d'épargne à long terme et de retraite au Royaume-Uni

TORONTO et LONDRES, ROYAUME-UNI, le 3 Avril 2023 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX : SLF) (NYSE : SLF) a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu la vente de la SLF of Canada UK Limited (la « Sun Life UK ») à Phoenix Group Holdings plc (« Phoenix Group ») (LSE : PHNX). Basée à Londres, Phoenix Group est la plus grande société d'épargne à long terme et de retraite du Royaume-Uni avec plus de 12 millions de clients et un actif administré de 260 G£.

Les contrats d'assurance-vie et de rente des clients de la Sun Life UK seront transférés au Phoenix Group. Sun Life UK n'accepte plus d'affaires nouvelles et exerce des activités fermées dans le secteur des contrats d'assurance-vie et de rente depuis 2001. La Sun Life conservera sa participation économique dans les activités de rente à constitution immédiate de la Sun Life UK.

Dans le cadre de la vente, la Sun Life commencera un partenariat à long terme pour devenir un partenaire stratégique en gestion d'actifs pour le Phoenix Group. Ses sociétés de gestion d'actifs, la MFS et Gestion SLC, continueront de gérer environ 8 G$ CA du compte général de la Sun Life UK.

Le Phoenix Group s'est fixé comme objectif d'acheter 25 G$ US de titres à revenu fixe d'émissions publiques et privées et de placements alternatifs nord-américains dans les cinq prochaines années. La MFS et Gestion SLC seront des partenaires importants du Phoenix Group pour l'aider à atteindre cet objectif.

Cliquez ici pour accéder à l'annonce initiale de la Sun Life et du Phoenix Group.

Cliquez ici pour accéder à la présentation (en anglais) liée à cette annonce. Vous la trouverez à l'adresse https://www.sunlife.com/fr/investors/

Note à l'intention des rédacteurs : tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 décembre 2022, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,33 T$. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site : www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX »), à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse des Philippines (« PSE ») sous le symbole « SLF ».

À propos du Phoenix Group

Phoenix Group est la plus importante société d'épargne à long terme et de retraite du Royaume-Uni. L'actif administré de la société s'élève à 259 G£. Alors que l'espérance de vie continue d'augmenter et que les régimes de retraite continuent d'évoluer elle offre à ses quelque 12 millions de clients une vaste gamme de produits de diverses marques dans les secteurs de la retraite, de l'épargne et de l'assurance-vie, dont Standard Life, Sun Life, Phoenix et ReAssure. Phoenix Group aider encore plus de gens dans leur cheminement vers la retraite et tout au long de celle-ci, en offrant le bon soutien au bon moment.

Phoenix Group est une société durable et en croissance animée par un objectif commun : aider les personnes à s'assurer une vie remplie de possibilités. Cet objectif oriente toutes ses activités : la société n'hésite pas à prendre des décisions d'investissement responsables et durables et utilise sa présence et sa voix pour promouvoir le changement pour le bien de ses clients, de ses collègues et de la collectivité en général.

Société de l'indice FTSE 100, elle figure aussi dans la série d'indices FTSE100 ESG Select. De plus, elle joue un rôle actif pour aider à investir dans un avenir durable. Dans cette optique, elle s'est engagée à atteindre zéro émission nette (en anglais) de carbone dans ses opérations d'ici 2025. Elle s'est fixé une cible provisoire visant à réduire l'intensité des émissions de carbone de 50 % pour environ 250 G£ de ses placements d'ici 2030. Elle souhaite aussi réduire à zéro les émissions liées à ses portefeuilles de placements d'ici 2050 ou plus tôt.

Phoenix Group est un employeur reconnu depuis de nombreuses années. La société est certifiée en tant qu'employeur offrant des salaires et des régimes de retraite décents (« Living Wage Employer » et « Living Pension Employer ») et a été nommée « Carer Positive Exemplary Employer », car elle offre un soutien optimal aux membres du personnel qui sont des aidants.

Linkedin : PhoenixGroup-UK Twitter : @PhoenixGroupUK

Énoncés prospectifs

À l'occasion, la Sun Life présente, verbalement ou par écrit, des énoncés prospectifs au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris les règles d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent, mais sans s'y limiter, i) les énoncés se rapportant à notre partenariat à long terme pour devenir un partenaire stratégique en gestion d'actifs pour le Phoenix Group, ii) les énoncés qui sont de nature prévisionnelle ou dont la réalisation est tributaire, ou qui font mention de conditions ou d'événements futurs, et iii) les énoncés qui renferment des mots ou expressions tels que « intention », « prévoit », « devrait », « servira » ou d'autres expressions semblables.

Ces énoncés font état de nos attentes, estimations et prévisions actuelles en ce qui concerne les événements futurs, et non de faits passés, et ils pourraient changer, particulièrement en raison de la pandémie de COVID-19 qui sévit actuellement et qui évolue ainsi que de son incidence sur l'économie mondiale et de ses répercussions incertaines sur nos activités. Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie des résultats futurs et comportent des risques et des incertitudes dont la portée est difficile à prévoir. Ils ne tiennent pas compte de l'effet potentiel d'éléments non récurrents ou d'autres éléments exceptionnels, ni de cessions, de fusions, d'acquisitions, d'autres regroupements d'entreprises ou d'autres transactions qui pourraient être annoncés ou survenir après la date du communiqué. L'incidence financière de ces transactions ou éléments non récurrents ou autres éléments exceptionnels, s'ils survenaient, pourrait s'avérer complexe et les répercussions sur nos activités ou nos résultats dépendraient des faits propres à chacun d'eux. Nous ne pouvons donc décrire de manière significative l'incidence prévue ou la présenter de la même façon que les risques connus touchant nos activités.

Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but d'aider les investisseurs et les autres parties à comprendre notre situation financière et les résultats de nos activités, prévus à la date de la publication du présent communiqué, ainsi que nos objectifs en ce qui touche la transaction, nos priorités stratégiques et nos perspectives sur le plan des affaires à la suite de la transaction, et à mieux comprendre le contexte dans lequel nous prévoyons exercer nos activités à la suite de la transaction. Le lecteur est mis en garde contre le fait que les énoncés prospectifs pourraient ne pas convenir à d'autres fins et contre le risque d'accorder à ces derniers une confiance sans réserve.

La compagnie ne s'engage nullement à mettre à jour ni à réviser ses énoncés prospectifs pour tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent document ou par suite d'événements imprévus, à moins que la loi ne l'exige.

