Haine en ligne envers les élues et élus municipaux - La démocratie commande le respect, rappelle l'UMQ





MONTRÉAL, le 31 mars 2023 /CNW/ - À l'occasion d'une réunion hier du Caucus des municipalités locales de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), les membres ont réitéré l'importance que les débats dans la sphère publique se déroulent dans le respect, et cela, par respect pour la démocratie.

« Les opinions divergentes sont fondamentales dans une démocratie comme la nôtre. On peut ne pas être d'accord, cela est sain dans une démocratie. Cependant, les désaccords doivent être exprimés dans la tolérance et la civilité. Notre objectif collectif est de favoriser l'engagement politique et non pas le décourager », a déclaré le président du Caucus des municipalités locales et maire de Saint-Donat, monsieur Joé Deslauriers.

Lors de la rencontre du caucus, les membres ont adopté à l'unanimité une résolution d'appui à l'ex-maire de Wickham, monsieur Ian Lacharité, qui a démissionné à la suite de propos intimidants et à caractère criminel, sur les médias sociaux, envers lui et sa famille.

Rappelons qu'au cours des dernières années, l'UMQ a multiplié les actions pour accompagner ses membres face à cet enjeu. Parmi les principales, mentionnons entre autres la campagne nationale « La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie », appuyée par plus de 400 municipalités de partout au Québec, la vidéo de sensibilisation « Dompte ton troll », et le regroupement en assurance de l'Union pour la protection de la réputation et de la vie privée des élues, élus et hauts fonctionnaires municipaux, qui est le premier du genre au Canada et regroupe près de 130 municipalités participantes.

L'UMQ offrira par ailleurs, les 13 et 27 avril prochains, deux classes virtuelles, en collaboration avec Infopresse, pour mieux outiller les élues, élus et gestionnaires municipaux sur les médias sociaux : « Propos haineux : adaptez vos stratégies sur les médias sociaux » et « Médias sociaux : mise en place d'une stratégie adaptée pour les conseils municipaux ». Elle présentera également dans les prochaines semaines, en collaboration avec la Sûreté du Québec, une séance d'information virtuelle sur le Plan de lutte contre l'intimidation des élues, élus et gestionnaires municipaux, ainsi que les mesures à prendre en cas de comportements abusifs.

À propos du Caucus des municipalités locales de l'UMQ

Le Caucus des municipalités locales de l'UMQ est formé de plus de 170 municipalités urbaines et rurales comprises dans le territoire rural du Québec et est le caucus plus important au sein de l'Union en termes de nombre de municipalités.

À propos de l'UMQ

Depuis plus de 100 ans, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) (umq.qc.ca) rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole. Suivez l'UMQ sur Facebook, YouTube, Twitter et LinkedIn.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Communiqué envoyé le 31 mars 2023 à 14:45 et diffusé par :