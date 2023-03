Le Canada continue à prendre des mesures énergiques pour protéger la baleine noire de l'Atlantique Nord, espèce en voie de disparition





OTTAWA, ON, le 31 mars 2023 /CNW/ - Le maintien d'écosystèmes océaniques sains et la protection de la biodiversité sont des priorités absolues pour le gouvernement du Canada. C'est pourquoi le gouvernement s'est engagé à protéger les espèces en voie de disparition, comme la baleine noire de l'Atlantique Nord, et le milieu marin dans lequel elles vivent. Les efforts que nous déployons pour protéger cette espèce emblématique contribuent également à garantir la durabilité des pêches canadiennes pour les peuples autochtones, l'industrie de la pêche, et les communautés côtières. En 2023 et à l'avenir, le Canada appliquera ses mesures de gestion adaptative de classe mondiale, pour protéger la baleine noire de l'Atlantique Nord contre les empêtrements dans des engins de pêche et les collisions avec des navires, qui menacent le rétablissement de l'espèce.

Aujourd'hui, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Joyce Murray, et le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, ont annoncé les mesures de gestion des pêches et des navires pour la saison 2023.

Pêches et Océans Canada (MPO) donnera la priorité aux mesures visant à prévenir les empêtrements, en particulier les protocoles de fermeture adaptative. Ceux-ci comprennent des fermetures saisonnières et dynamiques de zones pour les pêches aux engins fixes, aux pièges et aux casiers non surveillés dans le golfe du Saint-Laurent , la baie de Fundy, le bassin Roseway et d'autres zones, où et quand des baleines noires de l'Atlantique Nord sont détectées visuellement ou acoustiquement.

, la baie de Fundy, le bassin et d'autres zones, où et quand des baleines noires de l'Atlantique Nord sont détectées visuellement ou acoustiquement. Le MPO réglera la question des engins de pêche perdus, abandonnés ou rejetés dans les zones touchées par l'ouragan Fiona, y compris les zones très fréquentées par la baleine noire de l'Atlantique Nord dans le golfe du Saint-Laurent , ainsi qu'à soutenir les intervenants auprès des mammifères marins, et à assurer une surveillance rigoureuse des baleines.

, ainsi qu'à soutenir les intervenants auprès des mammifères marins, et à assurer une surveillance rigoureuse des baleines. Le MPO appliquera les exigences en matière de marquage des engins, de signalement des engins perdus, et de signalement des perturbations subies par les mammifères marins, afin de mieux éclairer les mesures de protection des baleines.

Les mesures de gestion du trafic maritime de Transports Canada (TC) continueront à inclure des restrictions de vitesse pour tous les navires de plus de 13 mètres dans une grande partie du golfe du Saint-Laurent , afin de protéger les baleines là où elles sont détectées. Cette année, les restrictions de vitesse entrent en vigueur à partir du 19 avril.

Le Canada s'est également engagé à devenir un chef de file mondial en matière de pratiques de pêche plus sécuritaires pour les baleines. Cette année, le MPO élaborera une stratégie à long terme pour mettre à l'essai et en oeuvre des engins de pêche sécuritaires pour les baleines dans l'industrie canadienne des pêches. Cette stratégie, qui sera élaborée en consultation avec des partenaires autochtones, des pêcheurs, des organisations non gouvernementales, et des experts du milieu universitaire, orientera la conception et l'utilisation d'engins de pêche à la demande et d'engins à faible résistance à la rupture, dans les pêches du Canada, afin de prévenir et de réduire les empêtrements. À court terme, le MPO travaillera avec ses partenaires pour mettre à l'essai des engins de pêche sécuritaires pour les baleines dans diverses conditions de pêche.

Les mesures de protection des baleines du Canada sont adaptatives, et évolueront en fonction des données scientifiques et des commentaires des partenaires et intervenants. Cette approche donne des résultats positifs et, avec le soutien de nos partenaires, nous pouvons faire en sorte que la baleine noire de l'Atlantique Nord ait les meilleures chances de se rétablir.

Citations

« La baleine noire de l'Atlantique Nord, espèce en voie de disparition, doit être protégée avant qu'il ne soit trop tard. Le Canada montre l'exemple en prenant des mesures pour donner à cette espèce en péril les meilleures chances de survie, notamment en fermant des zones de pêche ciblées, en renforçant la surveillance et en s'engageant à adopter à long terme des engins sans danger pour les baleines dans nos pêches. Les pêcheurs canadiens et nos autres partenaires travaillent d'arrache-pied pour protéger cette espèce emblématique, tout en veillant à ce que nos pêches continuent à répondre à la demande croissante de produits de la mer de qualité supérieure et provenant de sources durables. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Grâce à la mise en oeuvre de mesures de gestion du trafic sur plus de 72 000 kilomètres carrés dans le golfe du Saint-Laurent, notre gouvernement s'est engagé à protéger la baleine noire de l'Atlantique Nord, espèce en danger critique d'extinction, dans les eaux canadiennes. Les mesures annoncées aujourd'hui et les efforts de détection en cours, grâce à des technologies acoustiques et aériennes, soutiennent également la conservation de la vie marine, et la circulation sécuritaire et efficace des personnes et des biens. »

L'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports

Faits en bref

Alors que de récents rapports indiquent qu'il ne resterait qu'environ 340 baleines noires de l'Atlantique Nord dans le monde, le gouvernement du Canada s'est engagé à protéger et à conserver cette espèce, tout en soutenant son rétablissement.

Les mesures de protection de la baleine noire de l'Atlantique Nord au Canada reposent sur les toutes dernières données scientifiques, les progrès technologiques et les commentaires des intervenants.

La surveillance de la baleine noire de l'Atlantique Nord a lieu pendant la saison où elle est plus présente dans les eaux canadiennes. En 2023, jusqu'à neuf aéronefs pourront servir à appuyer les mesures de gestion du trafic maritime et des pêches, ainsi que la recherche sur la baleine noire de l'Atlantique Nord. De plus, quatre planeurs sous-marins Slocum et neuf bouées Viking fourniront des données acoustiques sur l'emplacement des baleines noires de l'Atlantique Nord en temps quasi réel.

Les aéronefs du Programme national de surveillance aérienne de Transports Canada surveillent les zones de navigation désignées et certaines zones du golfe du Saint-Laurent .

. Les mesures de gestion des pêches entreront en vigueur à l'ouverture de la pêche au crabe des neiges dans la zone de pêche du crabe 12 (dès le 1 er avril).

avril). Les mesures de gestion du trafic maritime seront en vigueur du 19 avril au 15 novembre 2023. Selon la gravité des infractions commises, les propriétaires de navires pourraient s'exposer à des amendes pouvant atteindre 250 000 $.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn.

Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn.

Transports Canada est en ligne à www.tc.gc.ca . Abonnez-vous à Nouvelles en direct et restez branchés par l'entremise de Twitter , Facebook , YouTube , Instagram et LinkedIn pour rester au courant des dernières nouvelles de Transports Canada.

SOURCE Pêches et Océans Canada

Communiqué envoyé le 31 mars 2023 à 11:08 et diffusé par :