GGGGG, jeu Battle Royale grand public pour 100 joueurs, sort dans plus de 170 pays aujourd'hui le 31 mars 2023

Jetez un coup d'oeil aux récompenses spéciales pour une durée limitée proposées à l'occasion de la sortie et aux infos sur la campagne de lancement !

TOKYO, 31 mars 2023 /PRNewswire/ -- Drecom Co., Ltd. (siège social : arrondissement de Shinagawa, Tokyo ; PDG : Yuki Naito) est heureux d'annoncer que GGGGG, un jeu d'action et de compétition Battle Royale coopératif pour smartphones, a été officiellement lancé le 31 mars 2023 dans plus de 170 pays.

App Store : https://apps.apple.com/app/id6444761067

Google Play Store : https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.drecom.ggggg

Twitter : https://twitter.com/ggggg_en

Discord : https://discord.gg/ggggg

Vidéo promotionnelle du jeu : https://youtu.be/aT3PiNtzi04

À propos de GGGGG

Jouez en toute détente avec des amis partout !

GGGGG est un jeu gratuit pour smartphone qui permet de s'affronter en Battle Royale à 100 joueurs, en Battle Royale à 8 joueurs, et en Dungeon Run avec jusqu'à 4 joueurs dans un jeu coopératif. Ce jeu grand public est doté de commandes simples sur un écran vertical. Il est facile à comprendre et peut se jouer n'importe où, même en Battle Royale à 100 joueurs. En outre, le design des personnages est sympathique et le bêta-test a été apprécié par des participants de tous âges. Nous prévoyons de mettre en oeuvre du contenu qui sera d'autant plus apprécié en jouant entre amis, comme le mode Armageddon d'Arch-Fiend, qui permet aux joueurs de participer à des batailles de raids impliquant jusqu'à 100 joueurs, ainsi que des fonctionnalités de clan demandées par les joueurs de bêta-test, et bien plus encore. De plus, plus de 10 000 fans ont déjà rejoint le serveur officiel Discord de GGGGG, créant l'environnement idéal pour se faire des amis avant même la sortie officielle du jeu. Venez nous rejoindre sur le serveur officiel Discord de GGGGG.

Serveur officiel Discord : https://discord.gg/ggggg

GGGGG, le jeu NFT

Le jeu est conçu pour être divertissant, mais l'acquisition de skins NFT peut conduire à de toutes nouvelles façons de jouer. Les skins NFT sont des skins uniques, générées à l'aide de la technologie blockchain et que les joueurs peuvent changer à l'intérieur du jeu. Seules 3 456 skins NFT existent dans le monde et chacune dispose d'une conception unique en son genre. Démarquez-vous sur le champ de bataille avec votre propre skin NFT ! Le fait de remporter des victoires en Battle Royale débloque des effets spéciaux, une caractéristique spécifique aux skins NFT. Il existe trois niveaux d'effets, ce qui représente un défi supplémentaire.

Par ailleurs, comme nous utilisons la technologie NFT, les joueurs peuvent les acheter et les vendre en privé sur des marchés NFT tels que OpenSea. Les effets sont également reflétés sur OpenSea et peuvent être transférés par trading. Si les joueurs veulent profiter de GGGGG à 120 %, ils doivent absolument utiliser une skin NFT.

*Les effets sont affichés sur l'écran d'accueil et sur l'écran d'attente, ainsi que dans OpenSea, mais pas pendant le combat.

*Les skins NFT ne sont que cosmétiques et leur utilisation dans le jeu n'a pas d'autre effet que de changer l'apparence de votre personnage.

93,7 % des bêta-testeurs ont noté que le jeu était « divertissant » ou « assez divertissant » !

La version bêta test était disponible jusqu'au 31 janvier 2023 et 93,7 % des utilisateurs qui ont répondu à notre enquête ont indiqué que le jeu était « divertissant » ou « assez divertissant ». À l'heure actuelle, nous travaillons à résoudre les problèmes découverts dans la version bêta, ainsi qu'à développer d'autres fonctions et améliorations suggérées dans le sondage.

Demandez vos points de récompense de préinscription avant le 30 avril !

La campagne de préinscription de l'application « Promotion de Points de préinscription » s'est tenue d'il y a six mois à aujourd'hui. La campagne a permis aux utilisateurs de gagner des points de préinscription en fonction du nombre de préinscriptions sur l'App Store, et d'inscriptions, de mentions J'aime et de commentaires postés sur les réseaux sociaux. Grâce à la forte participation des utilisateurs, la campagne est parvenue à atteindre son objectif initial de 555 555 points.

À titre de récompense pour avoir permis d'atteindre l'objectif de points de préinscription, les utilisateurs peuvent demander leurs skins exclusives telles que « l'uniforme GGGGG » et les « lunettes GGGGG ». De plus, les utilisateurs recevront également des Star Gems qui peuvent être utilisées pour faciliter leur gameplay dans le jeu. Les utilisateurs doivent faire en sorte que leur personnage atteigne le niveau 5 du Trophée d'ici au 30 avril 2023 pour réclamer leurs points de préinscription.

*Les utilisateurs qui n'ont pas participé à la campagne de promotion de points de préinscription peuvent également demander la récompense.

Aperçu du jeu GGGGG

Titre : GGGGG

Genre : Jeu d'action compétitif coopératif

Date de sortie : 31 mars 2023

Plateforme : iOS / Android

iOS : https://apps.apple.com/app/id6444761067

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.drecom.ggggg

Prix : Gratuit (achats intégrés)

Développé et distribué par : Drecom Co., Ltd.

Disponibilité : plus de 170 pays et régions dans le monde, y compris le Japon

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2040911/Casual_100_Player_Battle_Royale_Game_GGGGG.jpg

