Huawei et bKash renforcent leur partenariat pour accroître l'inclusion financière au Bangladesh afin de soutenir les ODD

DHAKA, Bangladesh, 31 mars 2023 /PRNewswire/ -- Huawei et bKash ont convenu de renforcer le partenariat au Bangladesh, de stimuler davantage l'inclusion financière, et de permettre à un plus grand nombre de personnes de participer à l'économie numérique du pays et d'en tirer profit. bKash, le plus grand opérateur de paiement mobile du Bangladesh, fournit des services financiers mobiles à 68 millions de personnes et s'adresse à chaque famille au Bangladesh. Huawei alimente les services de bKash avec ses solutions de finance numérique de pointe.

Le mercredi 29 mars 2023 à Dhaka, afin de passer aux étapes suivantes, Pan Junfeng, président d'Huawei pour la région de l'Asie du Sud-Est et PDG d'Huawei Bangladesh, et Kamal Quadir, fondateur et PDG de bKash ont signé un protocole d'accord à la Huawei Bangladesh Academy.

Lors de la cérémonie de signature du protocole d'accord intitulée « Smart Fintech: Inclusive. Innovative. Inspiring Bangladesh » et qui mettait en avant les Fintech intelligentes, favorisant un Bangladesh inclusif, innovant et inspirant, Kamal Quadir, fondateur et PDG de bKash, a souligné l'importance du partenariat.

« L'inclusion financière et les services inclusifs font partie de l'ADN de bKash depuis sa création en 2011. À l'avènement de la quatrième révolution industrielle, nous travaillons sans relâche pour créer un écosystème financier numérique et devenir une nation intelligente. Les efforts conjoints de bKash et de Huawei visent à promouvoir l'inclusion financière et à éliminer la pauvreté, en vue d'atteindre les ODD grâce à des solutions innovantes », a déclaré M. Quadir.

Depuis le développement des produits Fintech actuels, Huawei a déployé sa plateforme sur plus de 30 marchés en Asie et en Afrique. Au total, les solutions Fintech de Huawei sont utilisées par plus de 400 millions de personnes dans le monde.

Pan Junfeng, président chez Huawei South Asia Region et PDG d'Huawei Bangladesh, a déclaré que le partenariat renforcé entre Huawei et bKash au Bangladesh vise à promouvoir l'inclusion numérique dans le pays.

« Depuis 2017, Huawei travaille en étroite collaboration avec bKash pour numériser ses services bancaires mobiles (SFM) avec la première plateforme Mobile Money. La plateforme offre des services tels que le porte-monnaie électronique et le nanoprêt, apportant l'inclusion financière et l'innovation aux communautés locales. À l'avenir, nous continuerons de renforcer notre partenariat pour permettre à un plus grand nombre de personnes au Bangladesh de profiter des avantages de l'économie numérique pour le développement. Et je crois que notre partenariat stimulera la croissance de l'économie numérique au Bangladesh, donnant un exemple remarquable aux autres pays émergents de la région en matière d'inclusion financière », a déclaré M. Junfeng.

S'exprimant lors de l'événement Sarder M Asaduzzaman, représentant résident adjoint du Programme des Nations Unies pour le développement, a souligné la contribution des SFM au développement et à la réalisation des ODD, « Cette initiative axée sur des Fintech intelligentes favorisant un Bangladesh inclusif, innovant et inspirant, est lourde de conséquences et riche en perspectives. Je crois qu'Huawei et bKash poursuivent le même but et travaillent à sa réalisation. Et leur nouveau partenariat renforcera l'ensemble de l'initiative. »

« L'ODD est l'objectif final, c'est là où nous voulons être dans les années 2030. Nous sommes sur la bonne voie et ce partenariat axé sur les Fintech intelligentes est le véhicule qui nous permettra d'y arriver », a déclaré Mme Susan Vize, responsable du Bureau de Dacca de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).

