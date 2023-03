Chubb nomme Benoît Chasseguet Country President France





PARIS, 31 mars 2023 /PRNewswire/ -- Chubb a annoncé aujourd'hui la nomination de Benoît Chasseguet au poste de Country President pour la France. Sous réserve de l'approbation réglementaire, la nomination prend effet immédiatement.

Actuellement Regional Marine Manager pour l'Europe continentale depuis 2013, Benoît succède à Véronique Brionne qui a décidé de quitter l'entreprise.

Dans son nouveau rôle, Benoît sera responsable des opérations de Chubb en P&C, A&H et Consumer Lines pour la France. Il continuera d'être basé à Paris et reportera à Sara Mitchell, Division President de Chubb pour l'Europe continentale, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord.

Avant de rejoindre Chubb, Benoît a passé six ans chez Achmea en tant que Senior Regional Manager Non Life, après plus de dix ans chez EurAPco en tant que Senior Marine Manager. Il était précédemment chez Cigna où il avait passé huit ans en tant que souscripteur Marine assumant des responsabilités croissantes.

Sara Mitchell, Division President de Chubb pour Europe continentale, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, a déclaré :

« Je suis ravie d'accueillir Benoît dans ce rôle important. La France est le plus grand marché de Chubb en Europe continentale et également notre siège social pour l'Union européenne. Benoît apporte plus de 30 ans d'expérience dans le secteur de l'assurance ainsi qu'une connaissance approfondie de Chubb. Il est très respecté à la fois au sein du groupe et sur l'ensemble du marché pour son expertise et je suis impatiente de travailler avec Benoît et de voir l'activité française continuer à se développer.

Je tiens également à remercier Véronique pour tout son engagement et son travail réalisé à la fois en tant que Country President pour la France et dans les autres postes de direction qu'elle a occupés au cours de ses neuf années chez Chubb. »

