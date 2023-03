Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - le 30 mars 2023

BAE Systems, entreprise de premier plan dans le domaine de l'aérospatiale et de la défense, et Heart Aerospace, fabricant suédois d'avions électriques, ont annoncé une collaboration visant à définir le système de batterie de l'avion électrique...

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en compagnie de la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata (incluant Les Basques) et adjointe gouvernementale au Tourisme, Mme Amélie Dionne, et du...