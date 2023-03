Joe Kiani se voit décerner le prix Robert L. Wears 2023 pour son leadership en matière de sécurité des patients





Joe Kiani, fondateur de la Patient Safety Movement Foundation (PSMF), s'est vu décerner le prix Robert L. Wears Patient Safety Leadership Award 2023 dans la catégorie individuelle, aux côtés de la Dre Kathryn Kellogg, vice-présidente chargée de la sécurité des patients au MedStar Institute for Quality & Safety.

Le prix symbolise la reconnaissance des travaux de M. Kiani pour l'élimination des préjudices médicaux évitables et la création d'un système de soins de santé plus sûr dans le monde entier. Depuis plus de dix ans, son organisation mondiale à but non lucratif, la Patient Safety Movement Foundation, a incité des milliers de cliniciens du monde entier à s'engager publiquement en faveur de l'objectif ZÉRO préjudice. La Fondation a réuni les meilleurs spécialistes du monde entier en matière de sécurité des patients dans le but de créer des pratiques concrètes factuelles afin de résoudre les problèmes les plus courants, et les a ensuite fournies gratuitement à chaque hôpital. Lors des sommets annuels, les patients, les cliniciens, les innovateurs en matière de technologies de la santé et les leaders mondiaux se réunissent pour parler de solutions qui sauvent des vies. Plus de 90 entreprises se sont engagées à partager leurs données avec les chercheurs pour qu'ils puissent développer des algorithmes capables de détecter les erreurs avant qu'elles ne deviennent fatales.

M. Kiani s'est présenté devant la commission sénatoriale de la santé, de l'enseignement, du travail et des retraites et a présenté un plan visant à éradiquer les décès évitables dans le secteur des soins de santé. Il s'exprime dans le monde entier sur l'importance de la priorisation de la sécurité des patients. M. Kiani fait également partie du Council of Advisors on Science and Technology, où il participe aux efforts fournis en matière de sécurité des patients.

« C'est un honneur de recevoir ce prix », a déclaré Joe Kiani, fondateur de la Patient Safety Movement Foundation et fondateur, CEO et président de Masimo. « Nous disposons du savoir-faire et de la technologie nécessaires pour éliminer dès aujourd'hui les décès évitables de patients. L'erreur est humaine, mais il est inhumain de ne pas mettre en place les processus nécessaires pour prévenir ces erreurs ».

« Les travaux du Dr Wears en matière de sécurité des patients étaient révolutionnaires et les personnes qui ont obtenu ce prix en son nom s'inscrivent dans la même lignée en restant axés sur des programmes et des procédures qui font progresser cette initiative capitale », a déclaré Steven A. Godwin, M.D., FACEP, président du département de médecine d'urgence de l'UF Health Jacksonville. « M. Kiani et l'équipe de la Patient Safety Movement Foundation et de Masimo peuvent s'enorgueillir de poursuivre dans cette voie. Le travail qu'ils accomplissent pour aider les patients dans les hôpitaux, à domicile et ailleurs est essentiel pour améliorer la prestation des soins de santé et avoir un impact positif sur les résultats des patients ».

Le parcours de M. Kiani en matière de santé a commencé il y a 33 ans, lorsqu'il est devenu le co-inventeur de ce que l'on appelle aujourd'hui l'oxymétrie de pouls moderne. Cette technologie a permis de réduire les fausses alertes de 95 % et cette nouvelle précision a permis de réduire la rétinopathie sévère chez les prématurés et d'améliorer considérablement le dépistage des cardiopathies congénitales graves. Son invention permet aujourd'hui de monitorer plus de 200 millions de patients par an dans le monde. Lorsqu'elle est utilisée en continu dans le cadre d'un système de monitoring des patients, il a été démontré que cette nouvelle technologie réduisait les déclenchements de l'équipe d'intervention rapide, les transferts de l'unité de soins intensifs et les coûts hospitaliers. Lors de la pandémie de Covid-19, les innovations de Kiani ont permis aux patients d'être monitorés à distance, à domicile (voir la story de CNN).

Depuis 2018, le prix est décerné en l'honneur de Robert L. Wears, MD, MS, PhD, un médecin urgentiste qui a transformé la façon dont les chercheurs abordent la recherche sur la sécurité des patients. Pionnier dans ce domaine et chercheur actif, le Dr Wears a encadré et orienté un grand nombre de prestataires de soins de santé faisant carrière dans les sciences de la sécurité, tout en continuant à enseigner la médecine d'urgence à l'University of Florida College of Medicine-Jacksonville pendant plus de 20 ans.

Parmi les autres lauréats de 2023 figurent le Dr Saravana Kumar et l'International Federation of Emergency Medicine and Quality/Patient Safety Special Interest Group, dans la catégorie Organisation. Le Dr David Nash et Charles Wohlforth ont été les lauréats de la catégorie Équipe pour leur livre « How Covid Crashed the System », qui examine la réaction des États-Unis face à la pandémie en tant qu'erreur médicale nécessitant une enquête et des solutions systémiques. Enfin, la Dre Anna Palmisano, qui a dirigé le mouvement Marylanders for Patient Rights et cherché pendant quatre ans à faire adopter la charte des droits des patients des hôpitaux du Maryland, a été récompensée dans la catégorie des Bénévoles.

À PROPOS DE LA PATIENT SAFETY MOVEMENT FOUNDATION

En 2012, Joe Kiani a créé la fondation à but non lucratif Patient Safety Movement Foundation (PSMF) afin d'éliminer les erreurs médicales évitables dans les hôpitaux. Son équipe a travaillé avec des experts du monde entier en matière de sécurité des patients pour créer les AEBP (Actionable Evidence-Based Practices) ou pratiques concrètes factuelles qui puissent résoudre les défis majeurs. Les AEBP sont disponibles en ligne gratuitement pour les hôpitaux. Les hôpitaux sont encouragés à s'engager formellement à ZÉRO décès évitable, et les entreprises de technologies de santé sont invitées à signer l'Open Data Pledge pour partager leurs données afin de développer des algorithmes prédictifs capables d'identifier les erreurs avant qu'elles ne deviennent fatales. Le sommet mondial annuel de la Patient Safety, Science & Technology Foundation réunit toutes les parties prenantes, notamment les patients, les prestataires de soins de santé, les entreprises de technologie médicale, les employeurs du secteur public et les payeurs du secteur privé. La PSMF a été créée grâce au soutien de la Masimo Foundation for Ethics, Innovation, and Competition in Healthcare. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site psmf.org.

