Pour aider les consommateurs dans leurs décisions d'achat pour une consommation plus responsable, L'Oréal Canada lance l'Affichage de l'Impact Environnemental et Social des produits





Un nouveau sondage révèle que :

80% des consommateurs canadiens veulent faire des choix plus durables et plus respectueux de l'environnement.

69% des consommateurs canadiens demandent que les entreprises fournissent des informations sur l'impact environnemental d'un produit.

Plus de 80% des Canadiens sont préoccupés par la préservation de la nature, la pollution de l'air, la qualité de l'eau et la destruction de l'environnement par l'homme.1

MONTRÉAL, le 30 mars 2023 /CNW/ - L'Oréal Canada a annoncé aujourd'hui le lancement au Canada de l'Affichage de l'Impact Environnemental et Social des produits. Les consommateurs reçoivent ainsi des informations scientifiques et transparentes sur l'impact environnemental et social d'un produit, en comparaison avec d'autres produits L'Oréal de la même catégorie. Cette transparence donne aux consommateurs le pouvoir de faire des choix responsables en termes d'impact pour l'environnement, répondant ainsi au souhait de 80% des Canadiens.

Une enquête menée par Léger a également révélé que 69% des consommateurs canadiens s'attendent à ce que les entreprises partagent des informations sur l'impact environnemental d'un produit. L'Affichage de L'Impact des produits de L'Oréal fournit une note environnementale d'un produit, classée sur une échelle de A à E, qui représente le score cumulé de 14 facteurs d'impact planétaire[2] mesurés à chaque étape du cycle de vie d'un produit, depuis la production des ingrédients, l'emballage et la fabrication du produit, jusqu'à l'utilisation par le consommateur (par exemple la quantité moyenne d'eau chaude utilisée pendant la douche), la biodégradabilité et la gestion de l'emballage en fin de vie.

L'Affichage de l'Impact de nos produits communiquera également des informations clés concernant l'impact social d'un produit, notamment le respect des principes fondamentaux des Nations Unies en matière de normes de travail et le nombre de fournisseurs engagés en faveur de l'inclusion sociale et ayant contribué au produit.

Les marques de L'Oréal Canada, Garnier, La Roche-Posay et Biotherm, sont les premières à lancer l'Affichage de l'Impact Environnemental et Social des produits, qui sera disponible sur leurs sites web à partir d'avril 2023, et progressivement communiqué sur les produits par le biais d'un code QR. Le système d'étiquetage à impact produit sera déployé progressivement sur les autres marques du portfolio de L'Oréal Canada.

« En tant que leader de la beauté au Canada, nous pensons qu'il est de notre responsabilité de fournir aux consommateurs canadiens les informations nécessaires pour des décisions d'achat éclairées », a déclaré An Verhulst-Santos, Présidente-directrice générale de L'Oréal Canada. « Le déploiement de l'Affichage de l'Impact Environnemental et Social de nos produits intervient à un moment où les consommateurs canadiens souhaitent majoritairement prendre des décisions de consommation responsables et nous sommes heureux de pouvoir les aider à le faire. »

Fondée sur les normes mondiales en matière de science environnementale et d'analyse du cycle de vie, la méthodologie, lancée au niveau du Groupe, qui sous-tend l'Affichage de l'Impact Environnemental et Social des produits, a été codéveloppée avec 11 experts et scientifiques internationaux et indépendants entre 2014 et 2016. L'auditeur indépendant Bureau Veritas a vérifié l'application de la méthodologie de L'Oréal et l'exactitude des données, émettant une évaluation favorable en mars 2022 (certificat Bureau Veritas). La méthodologie de L'Oréal s'aligne sur les recommandations de la Commission européenne en matière de performance environnementale des produits.

« Notre leadership s'accompagne d'une responsabilité de contribuer à notre société. C'est pourquoi, dans le cadre de notre programme de développement durable L'Oréal pour le Futur, notre objectif est que 100% de nos produits soient écoconçus d'ici 2030, » a déclaré Maya Colombani, Cheffe de la direction développement durable et des droits humains pour L'Oréal Canada. « L'Affichage de l'Impact Environnemental et Social de nos produits nous permet d'établir des plans d'action pour y parvenir en utilisant, par exemple, la science verte et l'optimisation de l'emballage. »

L'Oréal continuera à améliorer ses bonnes pratiques en matière de transparence et de consommation durable dans le cadre de ses engagements de développement durable pour 2030, L'Oréal pour le Futur, et de le "EU Green Consumption Pledge" de 2021. L'entreprise s'est engagée à partager les enseignements tirés de l'initiative d'Affichage de l'Impact Environnemental et Social avec les 64 membres du consortium EcoBeautyScore, qui vise à développer un système d'évaluation et de notation de l'impact environnemental des produits cosmétiques à l'échelle de l'industrie. L'Oréal s'est engagé à passer de son propre Affichage de l'Impact Environnemental et Social de ses produits à l'EcoBeautyScore dès qu'il sera disponible.

Source: Sondage Léger en ligne réalisé auprès de plus de 1 500 Canadiens entre le 10 février et le 5 mars 2023.

Les scores d'impact des produits sont disponibles sur les sections des produits, sous l'onglet Impact environnemental :

https://www.garnier.ca/fr-ca/a-propos-de-garnier/impact-environnemental-et-social

https://www.biotherm.ca/fr/transparency.html

https://www.laroche-posay.ca/fr_CA/impact-environnemental-et-social.html

À propos de L'Oréal Canada

L'Oréal Canada est une filiale du Groupe L'Oréal, le leader mondial de la beauté, qui gère 40 marques de beauté emblématiques. L'Oréal Canada, qui fête ses 65 ans au Canada, comprend un siège social, une usine et un centre de distribution à Montréal et emploie plus de 1 450 personnes de 70 nationalités différentes. Les produits sont disponibles dans tous les canaux de distribution, y compris les salons de coiffure, les grands magasins, la grande distribution, les pharmacies, les médi-spas, le e-commerce et plus encore. L'engagement de L'Oréal Canada en faveur de la croissance est généré par l'innovation durable et porté par l'ambition de L'Oréal pour le Futur, qui démontre le développement durable à travers la chaîne de valeur du Groupe. La filiale soutient également activement les programmes de la Fondation L'Oréal tels que L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science et La Beauté pour une vie meilleure.

1 85%: préservation de la nature, 83%: pollution de l'air, 85%: qualité de l'eau, 85%: destruction de l'environnement par l'homme

2 Carbone, pénurie d'eau, écotoxicité de l'eau douce, eutrophisation de l'eau douce, eutrophisation marine, acidification de l'eau, épuisement des ressources fossiles et minérales, transformation des terres, eutrophisation terrestre, particules, toxicité via l'environnement, rayonnements ionisants, appauvrissement de la couche d'ozone et formation photochimique. Les 14 facteurs d'impact planétaire sont pondérés en fonction du concept de limites planétaires établi par le Stockholm Resilience Center.

SOURCE L'Oréal Canada Inc.

Communiqué envoyé le 30 mars 2023 à 10:00 et diffusé par :