LA SCO DEVIENT OFFICIELLEMENT PROPRIÉTAIRE D'UN ÉDIFICE EMBLÉMATIQUE DE HBC LORS D'UNE NOUVELLE ÉTAPE D'UN ACTE DE RÉCONCILIATION HISTORIQUE





De nouvelles images du projet révèlent l'importante transformation à venir

TERRITOIRE ANICHINABÉ ET DAKOTA, MB, le 30 mars 2023 /CNW/ - La propriété de l'édifice historique de HBC au centre-ville de Winnipeg a été officiellement transférée à la Southern Chiefs' Organization (SCO). Par la même occasion, la SCO a partagé, au nom de 34 nations anichinabées et dakota du sud du Manitoba, de nouvelles images et de nouveaux renseignements en ce qui a trait à la transformation du bâtiment emblématique situé à l'intersection de Portage Avenue et de Memorial Boulevard, sur le territoire du Traité no 1.

« Le transfert officiel de l'édifice de HBC à la SCO dans le cadre du projet Wehwehneh Bahgahkinahgohn représente un moment monumental pour les Premières Nations du sud », a déclaré le grand chef Jerry Daniels, de la SCO. « Il reste beaucoup de travail à faire pour transformer cet espace, mais le bâtiment accueillera des centaines de familles, avec une garderie et un centre de services de santé et de ressourcement, ainsi qu'un musée spectaculaire, des restaurants, un lieu de commémoration des Survivants et bien plus encore. Ce parcours constitue une étape essentielle dans le processus de réconciliation. »

Au printemps 2022, la SCO avait reçu sur son territoire le gouverneur de HBC, Richard Baker, et le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, en plus de chefs du sud, de la première ministre du Manitoba, du maire de Winnipeg et de leaders de la communauté, pour annoncer la future transformation de l'édifice patrimonial de HBC en un espace qui favorisera la réconciliation du point de vue économique et social. Depuis, la SCO et HBC ont collaboré étroitement pour la réalisation du transfert de propriété. Le projet Wehwehneh Bahgahkinahgohn, qui se traduit par « il est visible », vise à actualiser le bâtiment de HBC tout en préservant son important patrimoine, contribuant par le fait même à la revitalisation du centre-ville de Winnipeg.

« HBC est incroyablement fière de poursuivre son parcours avec la SCO et d'arriver à cette étape cruciale qu'est le transfert officiel de la propriété de l'édifice », a ajouté Richard Baker, gouverneur de HBC. « Nous demeurons des partenaires engagés alors que la SCO travaille à réaliser sa vision extraordinaire pour ce nouvel espace et nous espérons que d'autres s'en inspireront pour trouver leur propre moyen d'agir concrètement pour la réconciliation. »

La SCO a lancé un appel de qualification afin d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix pour ce projet de redéveloppement, qui dépasse tout ce qui s'est fait pour un édifice historique au Manitoba et qui est l'un des plus importants du genre au Canada. La SCO compte réouvrir le bâtiment en novembre 2026, soit le mois du centenaire de l'édifice.

« Grâce au projet Wehwehneh Bahgahkinahgohn, un édifice de 655 000 pieds carrés situé au coeur de Winnipeg redeviendra un pôle de développement économique et un lieu de rassemblement et de renforcement pour la communauté », a commenté Cornell McLean, chef de la Première Nation du lac Manitoba. « Nos ancêtres nous ont appris à faire les choses avec soin, sans compromis. Dans quatre ans, nous dévoilerons quelque chose de véritablement transformateur. Cette étape vers la réconciliation économique aura une incidence positive sur tous les résidents du Manitoba et même d'ailleurs. »

Il y a près de 100 ans, la construction de l'édifice de HBC au 450 Portage Avenue avait nécessité 300 ouvriers, 120 équipes de chevaux, 20 camions et deux pelles à vapeur pour excaver 150 000 tonnes de terre et jeter les fondations du magasin. Lors de son ouverture, en 1926, le bâtiment en béton armé conçu par l'architecte canadien Ernest Isbell Barrott était le plus important du genre au pays, avec sa surface utile de plus de six hectares.

Le projet Wehwehneh Bahgahkinahgohn prévoit la création de plus de 300 appartements abordables pour des familles et des étudiants de niveau postsecondaire, ainsi que de logements culturellement sûrs et consacrés à l'aide à la vie autonome pour les aînés des Premières Nations. Les familles qui vivront dans l'immeuble et les employés qui y travailleront auront également accès à des services de garde agréés de qualité, dont ils ont tant besoin, et à un jardin sur le toit.

L'amélioration de la santé et du bien-être des membres des Premières Nations fait partie intégrante du projet, puisque celui-ci comprendra également un centre de services de santé et de ressourcement où seront proposées les approches occidentales et traditionnelles. L'édifice historique deviendra aussi la future maison de gouvernance des chefs des Premières Nations du sud, la voix de 34 nations anichinabées et dakota établies sur le territoire qu'on appelle aujourd'hui le Manitoba.

Le rez-de-chaussée abritera un espace public où tous les Manitobains, les Canadiens et les touristes de partout pourront découvrir un musée de classe mondiale présentant l'histoire des peuples anichinabés et dakota, et ce, en partie grâce à des artéfacts récupérés auprès du Vatican. On trouvera également un lieu essentiel consacré aux cérémonies et à la commémoration, avec un mémorial dédié aux survivants des pensionnats et des externats ainsi qu'aux enfants qui ne sont pas retournés à la maison.

« Les avantages à long terme de ce projet sont incommensurables. Encore une fois, je tiens à exprimer notre profonde gratitude au gouverneur Richard Baker et à HBC pour nous avoir offert ce superbe édifice, ainsi qu'à nos partenaires signataires de traités, qui continuent de concrétiser leur engagement envers la réconciliation », a poursuivi le grand chef Jerry Daniels. « Lorsque nous couperons officiellement le ruban, nos regards seront remplis de fierté devant ce pas de géant vers un avenir radieux et prometteur pour notre peuple -- un avenir dont nos ancêtres ne pouvaient que rêver. »

Visitez le site Web de la SCO (en anglais seulement) pour obtenir de plus amples renseignements et pour voir de nouvelles images qui illustrent la vision de la SCO pour la transformation de l'édifice de HBC.

À propos de la SCO



La Southern Chiefs' Organization représente 34 Premières Nations et plus de 83 000 citoyens vivant dans ce qu'on appelle maintenant le sud du Manitoba. La SCO est une organisation politique qui protège, préserve, promeut et renforce les droits inhérents, les langues, les coutumes et les traditions des peuples des Premières Nations par l'application et la mise en oeuvre de l'esprit et de l'objectif du processus d'établissement de traités.

À propos de HBC



HBC est une société de portefeuille d'investissements et d'entreprises qui se situe à l'intersection de la technologie, du commerce de détail et de l'immobilier. Elle est propriétaire majoritaire de compagnies emblématiques du commerce électronique : Saks, une destination en ligne de premier plan pour la mode de luxe, La Baie, un marché canadien de commerce électronique, et Saks OFF 5TH, un détaillant en ligne de luxe à rabais offrant les meilleures marques aux meilleurs prix. Ces entreprises ont été créées en tant que sociétés d'exploitation distinctes en 2021. En outre, HBC détient en totalité La Baie d'Hudson, la société d'exploitation des magasins traditionnels La Baie d'Hudson, de même que SFA, qui exploite les magasins Saks Fifth Avenue traditionnels, et O5, qui exploite les magasins Saks OFF 5TH.

Avec des actifs dans les principaux marchés et emplacements de choix en Amérique du Nord, HBC possède ou contrôle, entièrement ou avec des partenaires de coentreprise, environ 42 millions de pieds carrés de superficie brute de location. Propriétés et Investissements de HBC, le secteur des biens immobiliers et des investissements de la Compagnie, gère ces biens ainsi que d'autres offres immobilières, notamment par l'entremise de Streetworks Development, sa division de développement immobilier.

Constituée en 1670, la Compagnie de la Baie d'Hudson est la société qui compte le plus grand nombre d'années consécutives d'exploitation en Amérique du Nord. Elle a des sièges sociaux à New York et à Toronto. Pour en savoir plus, visitez le www.hbc.com/fr.

SOURCE la Baie d'Hudson

Communiqué envoyé le 30 mars 2023 à 09:30 et diffusé par :