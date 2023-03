MARTIN CARRIER JOINT SOLOTECH EN TANT QUE PRÉSIDENT DE LA DIVISION SOLUTIONS ÉVÉNEMENTIELLES AU CANADA





MONTRÉAL, le 30 mars 2023 /CNW/ - Martin Tremblay, président et chef de la direction de Solotech, annonce aujourd'hui la nomination de Martin Carrier au poste de président de la Division Solutions événementielles au Canada.

« Je suis heureux d'accueillir un leader d'exception qui sera un acteur important au sein de notre équipe de direction grâce à sa vaste expérience dans l'univers du divertissement. Martin Carrier est un visionnaire qui saura propulser les activités de solutions événementielles au Canada, avec son équipe, dans un marché d'envergure », indique Martin Tremblay.

Martin Carrier possède plus de 25 ans d'expérience dans des rôles de direction d'entreprises dans plusieurs industries dont les jeux vidéo, la production télévisuelle et cinématographique, et la technologie. Il se joint à Solotech après avoir assuré la présidence de MELS Studios & Postproduction, et occupé des fonctions exécutives au sein d'entreprises de renom telles que Frima Studio, Warner Bros. Games et Ubisoft.

« Je suis honoré de me joindre à un fleuron canadien en audiovisuel et en technologies du divertissement en prenant les rênes d'une équipe de renom au Canada qui déploie plus de 5 000 projets de solutions événementielles annuellement », a déclaré Martin Carrier.

Martin Carrier est reconnu pour son leadership visionnaire et pour être orienté vers la croissance des affaires, l'innovation en technologies et l'excellence du service client. À compter du 24 avril 2023, il chapeautera l'ensemble des activités canadiennes de la division reliées aux tournées, festivals et productions d'événements locaux en direct. Sa mission consistera à diriger les opérations et les activités de développement des affaires au Canada, tout en veillant à ce que Solotech demeure un chef de file. Martin Carrier détient un baccalauréat en science politique, ainsi que l'Executive MBA de McGill-HEC Montréal. Il est aussi engagé dans l'industrie en tant que membre de conseils d'administration, notamment à titre de président de l'Alliance numérique.

Martin Chouinard, occupant ce poste antérieurement, continuera au sein de Solotech dans des nouvelles fonctions stratégiques à titre de chef des opérations et actifs mondiaux.

Cette nomination s'inscrit dans la foulée de l'expansion de Solotech à l'échelle canadienne et mondiale avec un plan stratégique de croissance accélérée.

À propos de Solotech

Fondée il y a plus de 45 ans, Solotech est un leader mondial en audiovisuel et en technologies du divertissement comptant 18 emplacements stratégiques au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Chine. Grâce à un inventaire provenant de plus de 300 manufacturiers et partenaires de renom, Solotech offre sous un même toit des services et solutions en audio, vidéo, éclairage, gréage, habillage de scène et systèmes de contrôle et de collaboration. L'entreprise est reconnue globalement pour son expertise en solutions événementielles et en intégration de systèmes dans divers marchés dont la musique, les sports, les affaires, la culture et l'éducation. La clientèle peut également profiter de son Centre de services, de sa Boutique en ligne et de son savoir-faire en technologies virtuelles. Solotech compte plus de 2 000 employés répartis à travers ses bureaux de Los Angeles, Las Vegas, Nashville, Miami, Orlando, Pensacola, Londres, Birmingham, Manchester, Calgary, Toronto, Montréal, Ottawa, Québec, Saguenay, Halifax, Macau et Hong Kong.

Pour en savoir davantage : www.solotech.com

SOURCE Solotech Inc.

Communiqué envoyé le 30 mars 2023 à 08:31 et diffusé par :