Les petites entreprises qui ne répondent pas aux exigences en matière d'ESG perdent d'importants contrats : Une étude de BDC





Principales conclusions

La proportion des grands donneurs d'ordres qui exigent que leurs fournisseuses et fournisseurs divulguent de l'information en lien avec les critères ESG devrait atteindre 92 % en 2024. Au cours des cinq prochaines années, ces grands donneurs d'ordres augmenteront également le nombre de critères ESG dont leurs fournisseuses et fournisseurs devront rendre compte.

Un tiers des PME fournisseuses qui ne sont pas tenues actuellement de présenter un rapport sur les critères ESG pensent qu'elles devront le faire dans les cinq prochaines années.

Les PME fournisseuses expliquent que l'adoption des critères ESG est bonne pour les affaires, car cela crée de nouveaux débouchés (50 %), facilite le recrutement et la fidélisation du personnel (32 %) et améliore l'accès au financement et à l'investissement (31 %).

MONTRÉAL, le 30 mars 2023 /CNW/ - Une nouvelle étude de BDC révèle que presque toutes les grandes entreprises exigent de leurs fournisseuses et fournisseurs une divulgation de l'information en lien avec les critères ESG. L'étude démontre que les petites entreprises incapables de répondre à ces exigences perdent la possibilité de décrocher de gros contrats.

Dans le cadre de son engagement à aider le Canada et ses propriétaires d'entreprise à créer une économie prospère, inclusive et verte, BDC lance aujourd'hui une nouvelle étude intitulée « L'ESG dans votre entreprise : un avantage pour décrocher de gros contrats », qui repose sur un sondage auprès de grands donneurs d'ordres des secteurs public et privé concernant leur utilisation des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Sans ESG, pas de contrat avec les grands donneurs d'ordres

Dans le monde entier, le taux de rapports ESG des grandes entreprises a enregistré une hausse vertigineuse de 18 % en 2002 à 79 % en 20221. En incluant leurs chaînes d'approvisionnement dans leurs rapports sur leur performance ESG, ces grandes entreprises transmettent les exigences à cet égard à leurs fournisseuses et fournisseurs. L'étude de BDC révèle que la proportion des grands donneurs d'ordres qui exigent actuellement que leurs fournisseuses et fournisseurs divulguent certaines informations sur les critères ESG (82 %) devrait atteindre 92 % en 2024. De plus, 75 % de ces grands donneurs d'ordres prévoient d'ajouter d'autres critères ESG, comme la réduction de la consommation d'énergie, l'embauche de cadres issus de la diversité et les procédures de gestion des risques environnementaux, au cours des cinq prochaines années.

« L'approvisionnement durable est désormais incontournable », déclare Pierre Cléroux, vice-président, Recherche, et économiste en chef de BDC. « De nombreux propriétaires d'entreprises agissent comme si leur maison n'était pas en feu, mais sans rapport ESG, leurs ventes partent en fumée. Les entrepreneures et entrepreneurs ne voient pas l'essentiel : l'adoption de pratiques ESG profite à leur entreprise. Notre étude montre que les entreprises qui donnent l'exemple en récoltent les fruits : de nouvelles occasions d'affaires (50 %), une influence positive sur le personnel, un plus grand sentiment d'appartenance (32 %) et un accès plus facile au financement et à l'investissement (31 %) ».

L'ESG, pour accroître les profits

« Les forces du marché, les questions sociales et les préoccupations environnementales mettent de plus en plus de pression sur les entreprises pour qu'elles s'orientent vers le développement durable », ajoute Sandra Odendahl, première vice-présidente et lead, Développement durable et diversité chez BDC. « Les propriétaires d'entreprise canadiens ont besoin de connaissances, d'outils et de capitaux pour transformer cette pression en avantage commercial, et c'est là que nous entrons en jeu. Nous nous engageons à les aider à relever les défis d'aujourd'hui tout en développant des entreprises durables avec lesquelles les acheteuses et acheteurs veulent faire des affaires ».

L'engagement de BDC en matière de développement durable commence à l'interne. La Banque a été la première institution financière au Canada à être certifiée B Corp et elle est également un membre fondateur de la plateforme de l'OCDE sur le financement pour le développement durable des PME. Depuis 2018, BDC maintient la parité hommes-femmes au sein de ses effectifs et s'emploie à améliorer la diversité et l'inclusion dans l'ensemble de l'organisation. BDC s'est engagée à appuyer les objectifs climatiques du Canada fixés pour 2030 et 2050, et ses activités auront atteint la carboneutralité d'ici 2025. Au sein de l'industrie canadienne du capital de risque, BDC est un chef de file en matière d'investissement dans les technologies propres, avec des fonds de capital de risque axés sur les technologies propres et les technologies pour le climat totalisant un milliard de dollars. BDC a déployé des efforts considérables pour améliorer la production de rapports ESG, en lançant récemment des modèles de rapport sur la DEI et sur les facteurs ESG pour les fonds de capital de risque et de capital-investissement. Elle travaille également avec des partenaires afin d'accroître le financement et la disponibilité des capitaux pour les groupes issus de la diversité et moins bien servis.

L'ESG, un atout dans la manche

Les entrepreneures et entrepreneurs issus de la diversité sont plus enclins à penser que les critères ESG bénéficient à leur entreprise; les membres de la communauté LGBTQ2+ (90 %), les Autochtones (87 %) et les personnes vivant avec un handicap (86 %) accueillent favorablement les exigences à cet égard.

L'obtention ou le maintien de certifications spécifiques en matière de diversité (telles que celles accordées par le Conseil canadien des fournisseurs autochtones et de minorités visibles ou WBE Canada) peuvent faciliter l'accès à de nouveaux acheteurs et acheteuses et à de nouveaux contrats et marchés, et permettre de se distinguer d'autres entreprises fournissant les mêmes services.

L'étude de BDC présente une approche structurée qui permet à une entreprise de mettre en oeuvre un plan ESG et d'améliorer sa performance dans ce domaine. Les propriétaires d'entreprise peuvent également y trouver une liste des principales certifications en matière d'environnement, de diversité et d'ESG pour faire passer leurs efforts en matière d'ESG au niveau supérieur.

L'étude de BDC est basée sur un sondage réalisé auprès de 121 grandes entreprises ou organisations du secteur public qui s'approvisionnent auprès de PME canadiennes, suivi d'un deuxième sondage auprès de 1 251 PME qui approvisionnent de grandes entreprises du secteur privé ou public au Canada. Les deux sondages ont été réalisés en ligne à l'automne 2022.

