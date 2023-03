Tezos active la mise à niveau « Mumbai » permettant plus d'un million de transactions par seconde





Tezos, une blockchain pionnière pour le consensus à preuve d'enjeu et la gouvernance sur chaîne, vient d'activer Mumbai, sa treizième mise à niveau de protocole de base. La mise à niveau Mumbai introduit Smart Rollups, une nouvelle solution de mise à l'échelle Layer 2 intégrée directement dans le protocole, plaçant ainsi Tezos à l'avant-garde de la technologie de rollup optimiste.

Smart Rollups permet aux applications décentralisées (dApps) de bénéficier de leurs propres ressources matérielles dédiées afin de traiter un grand nombre de transactions, tandis que l'intégrité et la sécurité du Smart Rollup sont garanties par la chaîne principale Tezos, ou Layer 1.

Grâce à cette approche, l'écosystème Tezos pourra dépasser le seuil d'un million de transactions par seconde en 2023 sans sacrifier la décentralisation.

Sécurisé, flexible et intuitif pour les développeurs

Les Smart Rollups sont livrés avec des fonctionnalités techniques de pointe, à savoir :

Des preuves interactives de fraude entièrement décentralisées et ouvertes garantissent la sécurité et l'intégrité du rollup, tant qu'au moins un participant honnête est dans la validation du rollup.

Un environnement d'exécution WebAssembly (WASM) permet le développement et le déploiement flexibles d'un large éventail d'applications décentralisées. Les développeurs peuvent désormais utiliser des langages de programmation généraliste (Rust, C et C++) pour créer des applications allant des solutions commerciales sur mesure aux plateformes ouvertes publiques, telles qu'une chaîne compatible EVM au-dessus de Tezos.

Les fonctionnalités de rollup avancées simplifient les interactions telles que la diffusion de Layer 1 vers tous les rollups, l'appel des contrats intelligents Layer 1 à partir de Layer 2, ou le transfert d'actifs entre les couches.

De nouvelles solutions de disponibilité des données sont possibles, étant donné que Smart Rollups prend en charge des canaux de données personnalisés pour l'interfaçage avec les fournisseurs de données externes à la blockchain Tezos.

Une latence plus faible, une blockchain plus rapide

Au-delà des rollups, Mumbai introduit également des améliorations à la Layer 1 de Tezos. Le temps de blocage est réduit de 30 à 15 secondes, une diminution rendue possible grâce à la validation Pipelined. Ce changement réduit la latence du réseau et offre une expérience utilisateur fluidifiée.

La mise à niveau du protocole comprend également des mises à jour de fonctionnalités existantes, telles que Tickets, qui deviennent plus flexibles en permettant des transferts directs entre les utilisateurs.

Évolution pilotée par la communauté

Comme pour chaque mise à niveau de Tezos, Mumbai a été validée et approuvée par la communauté via le processus de gouvernance sur chaîne de la blockchain Tezos.

L'activation de Mumbai marque l'aboutissement d'une collaboration de plusieurs mois entre les équipes de développeurs et l'ensemble de la communauté Tezos.

Les experts de Nomadic Labs, Marigold, TriliTech, Oxhead Alpha, Tarides, DaiLambda et Functori ont contribué à cette mise à jour, qui dévoile une nouvelle ère d'évolutivité et ouvre la porte à de nouvelles applications à déployer sur la blockchain Tezos.

À propos de TEZOS

Tezos est une monnaie intelligente, qui redéfinit ce que signifie détenir et échanger de la valeur dans un monde connecté numériquement. Blockchain à preuve d'enjeu auto-améliorable et écoefficiente, Tezos adopte les innovations de demain sans aiguillonner le réseau d'aujourd'hui. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.tezos.com.

À propos de la FONDATION TEZOS

La Fondation Tezos est une fondation suisse à but non lucratif qui soutient le développement et le succès à long terme du protocole Tezos, une blockchain économe en énergie et auto-évolutive. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur le site www.tezos.foundation.

