FarEye et Syscons s'associent pour offrir aux consommateurs une expérience unifiée du dernier kilomètre





FarEye a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique signé avec Syscons qui permettra d'offrir aux retailers, aux marques de mode et aux fabricants en Europe une expérience de livraison du dernier kilomètre rationalisée de bout en bout, avant et après achat. La plateforme de gestion des livraisons de FarEye fait partie intégrante des solutions omnicanales et de la chaîne d'approvisionnement de Syscons qu'elle prend en charge et implémente afin de simplifier et d'accélérer l'implémentation client. Ceci se traduit par un délai réduit de mise sur le marché et une valeur accrue des investissements. FarEye travaillera en étroite collaboration avec Syscons auprès de ses clients, en particulier en Europe du Sud, pour déployer ses solutions du dernier kilomètre.

FarEye collaborera avec les deux divisions de Syscons Group, Syscons Interactive et Syscons Industries, qui soutiennent les marques de mode et les retailers dans leur parcours de transformation numérique et les fabricants dans leur parcours de transformation de vente directe au consommateur. Ensemble, les entreprises fourniront une plateforme technologique du dernier kilomètre haut de gamme par le biais du portefeuille omnicanal de Syscons pour proposer une solution commerciale complète de bout en bout. Ce partenariat combine également l'expertise SAP de Syscons ainsi que les capacités de FarEye certifiées SAP en termes de visibilité du dernier kilomètre et des colis afin de combler l'écart entre la stratégie et l'exécution de la transition complexe du service aux entreprises au service aux consommateurs.

« L'un des plus grands défis à relever par les entreprises lors de l'implémentation d'une plateforme du dernier kilomètre dans leur pile technologique est la complexité même et le volume de la technologie à intégrer : du WMS à l'OMS en passant par l'ERP », déclare Suryansh Jalan, president de FarEye. « La combinaison de notre plateforme du dernier kilomètre avec l'expertise de Syscons dans le déploiement de solutions omnicanales à grande échelle permet de résoudre ce défi, ce qui conduit à des déploiements plus rapides et à une valeur ajoutée pour les entreprises qui cherchent à transformer l'expérience vécue depuis la commande jusqu'à la livraison à domicile en un avantage concurrentiel ».

Les produits FarEye sont orientés vers les domaines clés du parcours de livraison du dernier kilomètre : Expédier, Suivre, Acheminer, Exécuter et Expérimenter. Sous-tendue par la plateforme de gestion des livraisons FarEye, l'entreprise veille à ce que les livraisons soient ponctuelles et précises, de la commande à la livraison. Les entreprises comptent sur FarEye pour accroître leur efficacité opérationnelle sur le dernier kilomètre et fidéliser leur marque grâce à des expériences de livraison fructueuses.

« Avec FarEye, nous partageons une vision commune qui consiste à garantir au consommateur une expérience haut de gamme. La combinaison de nos technologies et de notre expertise renforce notre capacité collective à aider les marques et les retailers à créer des stratégies commerciales efficaces et fructueuses qui génèrent des revenus et réduisent les coûts », déclare Fabio Arrigoni, associé de Syscons Interactive.

« Nous nous réjouissons d'accélérer ensemble les stratégies de livraison du dernier kilomètre pour nos clients communs », déclare Pierpaolo Russo, directeur général de Syscons Industries.

À propos de Syscons Group

Syscons est un atelier de conseil unique comprenant des boutiques globales spécialisées dans le conseil numérique, l'intégration de systèmes et les services numériques aux entreprises. L'approche agile du groupe, associée à une passion pour la technologie, fait de Syscons le partenaire idéal pour développer des processus intelligents qui améliorent les opérations clients dans les secteurs de la fabrication industrielle, de l'automobile, des produits de consommation, de la chimie, des sciences du vivant, de la mode et du retail.

À propos de FarEye

La plateforme de gestion des livraisons de FarEye transforme celles-ci en un avantage concurrentiel. Les entreprises de vente au détail, de commerce électronique et de logistique externalisée utilisent la combinaison unique de FarEye, entre orchestration, visibilité en temps réel et expériences client de marque, pour simplifier la logistique complexe du dernier kilomètre. La plateforme FarEye permet aux entreprises d'accroître la fidélité et la satisfaction des consommateurs, de réduire les coûts et d'améliorer l'efficacité opérationnelle. FarEye compte plus de 150 clients dans 30 pays et cinq bureaux dans le monde. FarEye, le premier choix pour le dernier kilomètre.

