Le premier ministre renforce les partenariats pour la mise en place d'un avenir plus démocratique au deuxième Sommet pour la démocratie





OTTAWA, ON , le 29 mars 2023 /CNW/ - La démocratie fait face à des défis sans précédent aux quatre coins du monde. Depuis la tenue du premier Sommet pour la démocratie en décembre 2021, nous a été témoins de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie - qui constitue l'une des plus graves menaces de notre époque - et avons été confrontés à une montée de l'autoritarisme, à l'ingérence étrangère et à une polarisation accrue. Cependant, ce que nous avons également constaté depuis le dernier Sommet, c'est la détermination collective des pays démocratiques à unir leurs efforts pour protéger nos valeurs communes et bâtir un avenir meilleur.

Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau a réitéré notre engagement indéfectible à bâtir des démocraties solides et des institutions résilientes lors du deuxième Sommet pour la démocratie, qui a été organisé conjointement par les États-Unis d'Amérique, le Costa Rica, les Pays-Bas, la République de Corée et la Zambie.

Les démocraties fortes ne sont pas apparues par hasard et ne survivront pas sans effort. Aujourd'hui, le premier ministre Trudeau a annoncé l'octroi de plus de 50 millions de dollars à des initiatives visant à promouvoir et à protéger la démocratie au Canada et à l'étranger.

La défense des droits de la personne fait partie intégrante de la démocratie. C'est pourquoi plus de 28 millions de dollars de ce financement visent à soutenir les droits fondamentaux des communautés marginalisées, particulièrement les femmes, les filles, les personnes 2ELGBTQI+, les peuples autochtones et les minorités religieuses. Les fonds serviront à améliorer l'inclusion et la représentation dans les processus démocratiques, y compris dans l'espace numérique.

Au cours du Sommet, le premier ministre Trudeau a souligné les réalisations du Canada et les importants progrès que le pays a accomplis dans le cadre des 35 engagements nationaux et internationaux qu'il a pris lors du dernier Sommet pour faire progresser la démocratie, lutter contre l'autoritarisme et la corruption et protéger les droits de la personne, au pays comme à l'étranger.

Le Canada a rempli un bon nombre de ces engagements, notamment les suivants :

Nous restons concentrés sur ses engagements en cours de réalisation, qu'il s'agisse de susciter la participation des jeunes, de diriger le Mécanisme de réponse rapide du G7, qui lutte contre la mésinformation et la désinformation, d'appuyer la liberté des médias ou de promouvoir la conduite responsable des entreprises canadiennes ayant des activités à l'étranger.

L'attachement du Canada à la démocratie, aux droits de la personne et à la primauté du droit est inébranlable. Nous continuerons de prendre des mesures, au pays et à l'étranger, pour promouvoir et protéger le respect de ces principes fondamentaux.

Citation

« Aujourd'hui, nous nous sommes joints à nos partenaires internationaux pour réaffirmer notre engagement à renforcer la démocratie. Les démocraties comme les nôtres ne sont pas apparues par hasard et ne survivront pas sans effort. Si nous continuons de travailler ensemble et de montrer aux gens ce que leurs institutions peuvent faire pour eux, nous pouvons renforcer les démocraties à travers le monde et créer un monde plus prospère et plus pacifique pour tous. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Pendant le sommet, le premier ministre a approuvé la Déclaration du Sommet pour la démocratie (en anglais seulement). Il s'agit d'une déclaration conjointe des dirigeants qui affirme l'appui des participants au Sommet à la défense et au renforcement de la démocratie, à la promotion du respect des droits de la personne, à l'avancement des technologies liées à la démocratie, et à la lutte contre la corruption.

Les discussions tenues lors du Sommet pour la démocratie de 2023 étaient axées sur cinq thèmes, chacun étant parrainé par un hôte conjoint régional :

La démocratie appuie la croissance économique et la prospérité commune (République de Corée)



La démocratie appuie la justice pour tous (Pays-Bas)



La démocratie appuie la force des institutions (Zambie)



La démocratie appuie l'action face aux défis mondiaux (États-Unis)



La démocratie appuie l'inclusion et l'égalité ( Costa Rica )

) Le premier ministre a participé à la séance plénière virtuelle organisée par le président du Costa Rica , Rodrigo Chaves Robles , sur le thème de l'inclusion et de l'égalité. Au cours de cette séance, il a décrit l'approche et l'expérience du Canada en matière d'inclusion et de diversité, tant au niveau national que dans le cadre de son engagement international. Il a également expliqué en quoi les démocraties sont les mieux placées pour favoriser le respect des droits de la personne, l'égalité et la justice raciale pour toutes les populations.

, , sur le thème de l'inclusion et de l'égalité. Au cours de cette séance, il a décrit l'approche et l'expérience du Canada en matière d'inclusion et de diversité, tant au niveau national que dans le cadre de son engagement international. Il a également expliqué en quoi les démocraties sont les mieux placées pour favoriser le respect des droits de la personne, l'égalité et la justice raciale pour toutes les populations. Le premier ministre a prononcé la déclaration nationale préenregistrée du Canada, dans laquelle il fait le point relativement à un sous-ensemble de 35 engagements que nous avions pris en 2021.

La ministre Joly prononcera une allocution préenregistrée pour donner le coup d'envoi de l'activité phare sur la liberté des médias aux Pays-Bas.

prononcera une allocution préenregistrée pour donner le coup d'envoi de l'activité phare sur la liberté des médias aux Pays-Bas. Le secrétaire parlementaire Oliphant prononcera une allocution préenregistrée sur les efforts du Canada pour promouvoir la participation des jeunes à la politique, tant au niveau national qu'international, dans le cadre d'une discussion ministérielle organisée par le Costa Rica.

prononcera une allocution préenregistrée sur les efforts du Canada pour promouvoir la participation des jeunes à la politique, tant au niveau national qu'international, dans le cadre d'une discussion ministérielle organisée par le Costa Rica. En 2021-2022, les investissements du Canada dans des programmes liés à la démocratie internationale totalisaient 157 millions de dollars, notamment pour l' Ukraine (9 M$), le Honduras (7 M$) et le Myanmar (5 M$).

(9 M$), le (7 M$) et le (5 M$). Le Canada assure la promotion et la protection de la démocratie et des droits de la personne par le biais de son engagement multilatéral et d'initiatives de sensibilisation au sein du G7, des Nations Unies, de l'Organisation de coopération et de développement économiques, de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe , du Commonwealth et de la Francophonie. Dans le cadre de nos efforts, nous sommes notamment actifs au sein de divers forums multipartites, comme la Communauté des démocraties, la Coalition pour la liberté des médias, la Coalition pour la liberté en ligne et l'International IDEA. De plus, le Canada défend la démocratie dans le monde dans le cadre de ses programmes d'aide internationale et de renforcement des capacités, de même que par le biais de son réseau de missions à l'étranger.

