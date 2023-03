Revenu Québec accompagne les personnes aînées dans la production de leur déclaration





QUÉBEC, le 29 mars 2023 /CNW/ - Revenu Québec se veut un allié indispensable des citoyennes et des citoyens dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales. Il est le mieux placé pour répondre à leurs questions sur les impôts, et ce, peu importe leur profil et leur situation.

Aider les personnes de 60 ans ou plus à tirer avantage de la saison des impôts

Dans le but d'accompagner notamment les personnes aînées et de les aider à s'acquitter de leurs responsabilités fiscales, Revenu Québec a mis en ligne le microsite justepourtous.ca. Que celles-ci aient 60, 65 ou 70 ans, qu'elles soient au travail ou à la retraite, ou qu'elles habitent une résidence privée pour aînés (RPA), une maison ou un appartement, elles pourraient avoir droit à certains crédits d'impôt selon leur situation. Ce microsite fournit de l'information classée par profil et contient un espace qui est destiné aux personnes aînées et dans lequel figure les réponses aux questions qui sont les plus fréquemment posées.

De plus, ce microsite renseigne les personnes aînées sur le fonctionnement du fractionnement du revenu de retraite entre conjoints. Il contient aussi des explications sur les conditions d'admissibilité au crédit d'impôt pour maintien à domicile des aînés, au crédit d'impôt pour prolongation de carrière, au montant accordé en raison de l'âge, au crédit d'impôt pour activités des aînés et à bien d'autres avantages fiscaux.

Sur le microsite, une personne aînée admissible au crédit d'impôt pour maintien à domicile des aînés peut également obtenir de l'information sur les façons de demander celui-ci par versements anticipés. Elle peut aussi en profiter pour s'inscrire au dépôt direct afin de recevoir ses versements mensuels. Il est à noter que le taux de ce crédit augmentera de 1 % par année jusqu'en 2026. Ainsi, en 2022, cette aide fiscale est égale à 36 % des dépenses admissibles qui ont été payées dans l'année.

Par ailleurs, parmi les changements pour l'année d'imposition 2022, notons qu'une bonification a été annoncée en décembre dernier pour le crédit d'impôt pour soutien aux aînés. En effet, le montant maximal de celui-ci est passé de 400 $ à 2 000 $. Ainsi, chaque personne de 70 ans ou plus qui répond aux conditions d'admissibilité pourrait bénéficier d'un crédit d'impôt remboursable pouvant aller jusqu'à 2 000 $. Le montant du crédit est déterminé en fonction du revenu familial au moment du traitement de la déclaration de revenus.

De l'aide pour la préparation de la déclaration de revenus

Les personnes ayant un revenu modeste et une situation fiscale simple pourraient être admissibles au service d'aide en impôt, qui est offert gratuitement. Dans le cadre de ce service, une ou un bénévole pourra les aider à remplir leurs déclarations de revenus. Même les personnes aînées qui n'ont aucun revenu à déclarer ont avantage à produire leur déclaration de revenus. Elles pourraient ainsi obtenir les prestations et les crédits d'impôt auxquels elles ont droit.

Par ailleurs, il est bon de savoir que les particuliers à faible revenu peuvent utiliser gratuitement certains des logiciels d'impôts autorisés par le gouvernement pour produire leur déclaration. La transmission en ligne leur permet de l'acheminer plus rapidement et d'obtenir dans les meilleurs délais le remboursement qui pourrait leur être versé.

Rappelons que cette année, la date limite pour produire sa déclaration de revenus est le 1er mai 2023.

Revenu Québec a pour mission de contribuer au développement économique et social du Québec en soutenant la population et les entreprises dans la compréhension et l'accomplissement de leurs responsabilités fiscales. Notre organisation veille à ce que chacune et chacun paie sa juste part et bénéficie des programmes auxquels il a droit.

Dans le dernier mois, d'autres communiqués ont été publiés dans le but de soutenir les clientèles ayant d'autres profils dans le cadre de la production de leur déclaration de revenus 2022, soit les personnes à revenu modeste, les membres de la communauté étudiante ainsi que les parents. Vous pouvez trouver nos communiqués publiés antérieurement dans notre salle de presse.

