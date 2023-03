Tech-Accès Canada accueille favorablement le soutien important accordé par le budget 2023 à la recherche appliquée dans les collèges





OTTAWA, ON, le 28 mars 2023 /CNW/ - Tech-Accès Canada, le réseau national des 60 Centres d'accès à la technologie (CAT) du Canada, se réjouit du soutien apporté par le budget 2023 à l'innovation commerciale et à la recherche appliquée dans les collèges et les cégeps du Canada.

L'investissement de 109 millions de dollars du budget 2023 dans le Programme d'innovation dans les collèges et la communauté maximisera le potentiel de la recherche appliquée dans les collèges pour aider les entreprises à croître et à bâtir une économie canadienne plus forte et plus innovante.

"Nous apprécions sincèrement le soutien important du gouvernement fédéral à l'égard de la recherche appliquée dans les collèges. Cet appel à l'action permettra aux CAT d'aider encore plus d'innovateurs et d'entrepreneurs canadiens en répondant à leurs défis en matière d'innovation tout en maximisant les retombées économiques régionales ", a déclaré Mme Nathalie Méthot, présidente du conseil d'administration de Tech-Accès Canada

Les centres d'accès à la technologie sont des centres de R-D appliquée reconnus à l'échelle nationale et affiliés exclusivement aux collèges et aux cégeps canadiens. L'an dernier, les CAT ont aidé plus de 5 000 entreprises canadiennes - dont plus de 80 % étaient des petites entreprises - à faire progresser leurs produits, leurs procédés et leurs services :

en menant des projets de recherche et de développement appliqués axés sur les problèmes de l'entreprise ;

en offrant des services techniques spécialisés et des conseils objectifs

en offrant une formation liée à de nouveaux types d'équipement et de processus.

"L'investissement du gouvernement dans le Programme d'innovation dans les collèges et la communauté, qui existe depuis longtemps, contribuera à accroître la capacité du réseau du CAT, en améliorant l'accès à nos installations, à nos équipements et à notre expertise ", a déclaré Peter Laffin, vice-président du conseil d'administration de Tech-Accès Canada. "Notre objectif est que le réseau des CAT aide plus de 20 000 entreprises canadiennes à innover et 'adopter de nouvelles technologies au cours des trois prochaines années."

Tech-Accès Canada est le réseau national des 60 centres d'accès à la technologie (CAT) du Canada. Le réseau permet aux CAT d'apporter leur soutien aux entreprises privées, partout au Canada, de les aider à accéder à de l'expertise, aux équipements et aux installations dont elles ont besoin pour accélérer le développement de produits. Les membres du réseau permettent aux clients et aux partenaires partout au Canada d'accéder aux éléments suivants :

à l'expertise de 2 100 experts en recherche appliquée et innovation ;

plus de 3,8 millions de pieds carrés d'espace pour l'innovation et la recherche appliquée ; et

plus de 477 millions de dollars d'équipements et d'installations hautement spécialisés.

En tant que bien public, les CAT du Canada sont conçus pour être un espace de confiance où les entreprises peuvent réduire les risques liés à l'adoption de nouvelles technologies. Leurs politiques de propriété intellectuelle sont favorables à l'industrie puisqu'elles prévoient le transfert de toute propriété intellectuelle issue des collaborations à l'industrie pour que celle-ci l'exploite commercialement, ce qui constitue un avantage considérable pour les petites entreprises qui espèrent rester agiles et se développer.

"Les investissements visant à accroître la capacité des centres d'accès à la technologie du Canada par l'intermédiaire du Programme d'innovation dans les collèges et la communauté indiquent clairement aux innovateurs et aux entrepreneurs canadiens qu'un réseau national d'intermédiaires en innovation est prêt à les aider à commercialiser les innovations au Canada", a déclaré Ken Doyle, directeur général de Tech-Accès Canada.

Un organisme à but non lucratif basé à Ottawa, Tech-Accès Canada, facilite les échanges des meilleures pratiques entre les CAT membres ; travaille à l'harmonisation des modèles de services entre les régions ; fait la promotion de la recherche appliquée des collèges auprès des publics externes, et gère le Programme de visites interactives depuis 2016.

