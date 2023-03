Budget fédéral : un soutien financier bienvenu, mais pas suffisant, estime le Réseau FADOQ





MONTRÉAL, le 28 mars 2023 /CNW/ - Le Réseau FADOQ accueille favorablement le soutien financier offert aux personnes aînées dans le budget fédéral, notamment avec l'aide ponctuelle pour l'épicerie et l'élargissement du Régime canadien de soins dentaires.

Cependant, la plus grande organisation de personnes aînées au pays déplore la décision de ne pas bonifier le Supplément de revenu garanti (SRG), ce qui aurait été un autre moyen d'aider les bénéficiaires de celui-ci à faire face à la hausse du coût de la vie. Rappelons qu'une personne de moins de 75 ans qui reçoit uniquement la Sécurité de la vieillesse et le SRG bénéficie d'un revenu annuel de seulement 20 575 $, ce qui se situe sous le seuil de pauvreté officiel du gouvernement fédéral.

« Il s'agit d'un rendez-vous manqué. Les bénéficiaires du Supplément de revenu garanti font partie des plus vulnérables de notre société. La bonification du SRG était d'ailleurs un engagement des libéraux lors de la campagne électorale de 2021 », rappelle la présidente du Réseau FADOQ, Gisèle Tassé-Goodman.

De plus, une autre promesse du premier ministre Justin Trudeau est absente de ce budget : la création d'un crédit d'impôt pour prolongation de carrière. Dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre, la mise en place d'un crédit d'impôt afin d'inciter certains travailleurs d'expérience à prolonger leur carrière aurait été bien accueillie.

En ce qui concerne l'aide ponctuelle pour l'épicerie, Ottawa octroiera au cours de la prochaine année un remboursement par le biais du crédit pour la taxe sur les produits et services (TPS). Pour les personnes aînées, les ménages admissibles à cette mesure fiscale pourront profiter d'un montant supplémentaire pouvant atteindre 234 $ pour une personne vivant seule et 306 $ pour une personne en couple.

Par ailleurs, le Réseau FADOQ continue de décrier le fait que la bonification de 10 % de la Sécurité de la vieillesse soit toujours uniquement réservée aux personnes de 75 ans et plus. Pourtant, ça aurait pu être une autre forme de coup de pouce financier récurrent aux personnes de 65 à 74 ans afin d'amoindrir les contrecoups de l'inflation.

Soins dentaires : Ottawa maintient le cap

Quant au Régime canadien de soins dentaires, le budget fédéral 2023-2024 maintient le cap en ce qui concerne l'élargissement de ce programme d'ici la fin de l'année, en le rendant notamment accessible aux personnes aînées et aux personnes en situation de handicap.

« Il s'agit d'une bonne mesure, mais des détails relativement au programme sont attendus afin de voir l'étendue de la couverture qui sera offerte aux personnes aînées », commente Mme Tassé-Goodman.

Enfin, conformément à l'entente avec les provinces et territoires, le gouvernement fédéral concrétise un financement des soins de santé de 198,3 milliards $ de plus sur 10 ans, dont 46,2 milliards $ en nouveaux fonds par le biais du Transfert canadien en matière de santé, lequel augmentera d'au moins 5 % par année au cours des cinq prochaines années. Le Réseau FADOQ avait demandé à plus d'une reprise la hausse de ce transfert.

Avec près de 525 000 membres, le Réseau FADOQ est le plus important organisme d'aînés au Canada. Sa mission est de rassembler et représenter les personnes de 50 ans et plus pour les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie. Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits et valorise leur apport à la société. Il leur offre plusieurs programmes, services et activités, ainsi qu'une gamme de loisirs pour les inciter à demeurer actifs.

SOURCE FADOQ

28 mars 2023