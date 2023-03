TRAVAIL DES JEUNES : LE CPQ SALUE LE DÉPÔT DU PROJET DE LOI NO 19





MONTRÉAL, le 28 mars 2023 /CNW/ - Le président et chef de direction du Conseil du patronat du Québec (CPQ) Karl Blackburn accueille favorablement le dépôt du projet de loi no 19 sur le travail des jeunes par le ministre Jean Boulet. Rappelons que le CPQ a contribué à élaborer les recommandations dans un rapport remis au ministre par le Comité consultatif du travail et de la main-d'oeuvre (CCTM).

« Je partage la volonté du ministre Boulet de vouloir renforcer l'équilibre entre la réussite scolaire de nos jeunes et leur implication sur le marché du travail. Le ministre s'appuie également sur le consensus des parties prenantes consultées pour encadrer le travail des jeunes dans le contexte de pénurie de main-d'oeuvre », explique M. Blackburn.

« L'inclusion d'exceptions dans le projet de loi est également appréciée, notamment dans les entreprises familiales. Il faudra aussi porter attention aux inquiétudes exprimées par des secteurs d'activités comme la restauration, le commerce de détail et le tourisme », avertit M. Blackburn.

Évidemment, le CPQ prendra le temps d'analyser en détails le projet de loi et entend participer aux consultations à venir pour exposer le point de vue des employeurs.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70?000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca.

